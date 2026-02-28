Лайфстайл:

Прогноза за времето - 1 март 2026 г. (неделя)

Прогноза за времето - 1 март 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони отново ще се образува значителна ниска облачност. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините и по поречията ще бъде мъгливо. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд облачността ще намалее, а мъглата ще се разсее и в цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието 

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: meteo.bg

Елена Страхилова
