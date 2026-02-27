Най-важните новини за деня: 27 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 февруари 2026 г.

"Г-Н НИКОЙ": ЧЛЕН НА ВСС ОБЯВИ КОГА ОТНОВО ЩЕ СЕ ГЛЕДА СМЯНАТА НА САРАФОВ

"Реалистичният срок, в който прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС) може да разгледа смяната на Борислав Сарафов, който няколко съдебни състава нарече "Г-н Никой" и заема две години и осем месеца незаконно изпълняващ функциите главен прокурор, е на 11 март". Новината съобщи пред bTV Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС. По думите му Сарафов е доста обран в сравнение с Иван Гешев, който също бе главен прокурор, но беше предсрочно освободен от поста. Още: Борислав Сарафов засега остава и.ф. главен прокурор: ВСС взе две важни решения

"НОТАРИУСА СИ Е НАМЕРИЛ ЗАМЕСТНИК ВЪВ ВКС": ИВАН БРЕГОВ ОТ ИПИ ЗА ЗАВИСИМОСТИТЕ В ПРАВОСЪДИЕТО

Когато Бойко Борисов отиде пред ВСС 2015 г., членовете му станаха на крака. Когато се дискутираха гнилите ябълки, му изпратиха СМС, което е вид отчет. Когато се назначи Лозан Панов и се каза, че се избират тримата големи на белите покривки на хотел Берлин - никой не го отрече и оспори. За да се попълни ВСС са необходими 160 гласа. Това имаше един особен замисъл - ако една партия спечели 121 гласа, да не може да попълни сама състава. Може да се мисли за отблокирането на това заключено правно положение в което сме.

МИНИСТЪР СИГНАЛИЗИРА ЗА ПОТЕНЦИАЛНА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Има заплаха за националната сигурност. Премиерът Андрей Гюров вече е известен. Снощи получихме сигнала, службите са информирани. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап. Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг, докато представяше екипа си.

ПОЛИТИЧЕСКИ СИНХРОН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТАНДЕМА "ПЕЕВСКИ - БОРИСОВ" ИМА: АНАЛИЗ НА СОЦИОЛОЗИ

Социолозите Първан Симеонов и Боряна Димитрова видяха политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" след предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април. Първо Първан Симеонов заяви в студиото на bTV, че Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори държат България да стане предвидима. Радев, Йотова и ПП-ДБ съзнавайки, че не си пречат, гласно или негласно са в синхрон, коментира той. И добави, че ПП-ДБ през служебното правителство разчиства пътя на Радев за изборите.

"НОВО НАЧАЛО, НОВИ СМЕТКИ": ВЛАСТТА ОБЯВИ ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ ЛИ ПАРИ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ТОКА (ВИДЕО)

"В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата, разбира се, се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност. Тук нямаме ново правителство - нови цени. Имаме ново начало, нови цени", заяви на пресконференция на 27 февруари служебният премиер Андрей Гюров, намеквайки за името на формация "ДПС - Ново начало".

ИТН КАТО ОРЪЖИЕ НА ПЕЕВСКИ В ПРЕДИЗБОРНАТА ВОЙНА? АНАЛИЗ НА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ (ВИДЕО)

Атаките срещу "Продължаваме промяната - Демократична България" в последните седмици не са спонтанни и не се изчерпват с обичайния предизборен сблъсък. Това коментира в Студио Аctualno политологът Милен Любенов. Според него "Има такъв народ" изпълнява ролята на политическо прокси в тези удари, докато санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски заема "привидно скрита или изчаквателна позиция". По думите му зад привидното мълчание стоят конкретни политически действия, а взаимните обвинения между партиите в крайна сметка работят в полза на новия проект, свързван с Румен Радев.

"ТРЯБВА ДА ИМА КРАЧКА КЪМ ОЗАПТЯВАНЕ": ПСИХОЛОГ ЗА ВРЕДИТЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, AI И ПРОБЛЕМА С ЕМПАТИЯТА

Австралия стана първата страна в света, която въведе забрана за използване на социални мрежи за деца под 16 години. Платформи като Facebook, Instagram, TikTok, X и др. вече са блокирани за тези потребители. Испания също ще забрани социалните мрежи за деца под 16 г., следвайки модела на Австралия. В Полша и Великобритания също активно обсъждат или планират подобни забрани. Други държави, които имат планове да последват примера на Австралия са Франция, Дания, Гърция, Италия, Германия и други.

РАЗПАД НА РУСИЯ КАТО ФЕДЕРАЦИЯ: БУДАНОВ ГОВОРИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ВИЗИЯ НА УКРАЙНА ДА НЯМА НОВ ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Падането на режима на Владимир Путин няма да направи Русия по-безопасна (за нас). Трябва да създадем условия, при които Руската федерация ще престане да съществува като империя и на нейна територия ще се появят отделни национални държави". Това е рецептата за сигурно бъдеще за Украйна, която даде генерал Кирило Буданов, ръководител на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски и доскорошен началник на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Буданов говори пред арабската медия "Ал Модон". Той е категоричен – Украйна никога няма да признае окупираните от руската армия нейни земи за руски.

УРОКЪТ ОТ 4 ГОДИНИ ВОЙНА: УКРАИНСКАТА ИКОНОМИКА Е ПО-ДОБРА ОТ РУСКАТА

Четирите години пълномащабна война на Русия срещу Украйна показаха, че войната е не само между две армии, но и между две системи – производствена, енергийна, финансова. В икономическо изражение, например, бързо стана ясно, че пилотираните самолети трябва да бъдат изведени от употреба и да освободят място на дроновете заради високата си цена и по-голямата си уязвимост. Най-оскъдният ресурс се оказаха не боеприпасите, а хората – тяхното "възпроизводство" отнема повече време от производството на оръжия. Отделен момент е енергийната система - централизираните системи, наследени от XX век, показаха, че вече не са жизнеспособни, когато врагът атакува инфраструктурата. Всичко това пише колумнистът на Financial Times Мартин Сандбу в свой материал.

УКРАЙНА И НОВИЯТ НАЧИН ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЙНА

Четири години след непровокираната пълномащабна инвазия на Русия в Украйна войната многократно е обърквала очакванията, пише Foreign Affairs. Конфликтът, който много анализатори очакваха да бъде кратък и опустошителен за Киев, се оказа продължителен и скъпоструващ и за двете страни. Способността на Украйна да защитава територията си, да внедрява военни иновации и да обединява САЩ, европейските и други държави около своята кауза далеч надхвърли повечето прогнози. Русия обаче, макар да не се представи добре във военно отношение в началото, регенерира силите си, подобри тактиката си с течение на времето и поддържа икономиката си на нива, които изненадаха дори най-внимателните наблюдатели. Докато най-голямата сухопътна война в Европа след Втората световна война продължава, формата на бъдещ мир или дори прекратяване на огъня остава несигурна и вероятно предстоят още изненади.

НОВА ВОЙНА НА ХОРИЗОНТА: СБЛЪСЪЦИ ПО ГРАНИЦАТА МЕЖДУ АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН, ВЪДУШНИ УДАРИ ПО КАБУЛ (ВИДЕО)

Тежки сблъсъци избухнаха по границата между Афганистан и Пакистан. Представители на талибаните обявиха, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната й държава. Според тях, действията им са в отговор на въздушните удари на Пакистан миналата седмица.

ВОЙНА САЩ-ИРАН НАИСТИНА Е ОПАСНО БЛИЗО: ДВА НОВИ СЕРИОЗНИ СИГНАЛА (ВИДЕО)

Развитие по ескалационната линия за потенциална война САЩ-Иран - американският самолетоносач „Джералд Форд“, най-големият в света, пристигна край бреговете на Израел днес, 27 февруари, предаде местният "Канал 12". Предната вечер в страната са кацнали 20 самолета на САЩ за презареждане. Израелската телевизионна служба пък още по-рано съобщи за пристигането на четири американски самолета за презареждане KC-46A Pegasus на летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив.