Най-важните новини за деня: 28 февруари, 2026 г.

Втора серия: Война в Иран

ИЗРАЕЛ ПРЕВАНТИВНО УДАРИ ИРАН: ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И СИРЕНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА (ВИДЕА)

Израел е предприел превантивна атака срещу Иран, заяви министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от световните медии.

САЩ УЧАСТВАТ В УДАРИТЕ НА ИЗРАЕЛ СРЕЩУ ИРАН. ИМАЛО Е ОПИТ ДА БЪДЕ УБИТ ИРАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ? (ВИДЕО)

Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство и интернет трафикът в страната вече е намалял наполовина.

ИРАН АТАКУВА АМЕРИКАНСКИ БАЗИ В БАХРЕЙН И КАТАР (ВИДЕО)

Иран е предприел удари срещу Катар и Бахрейн, където се намират американски военни бази, съобщават местни медии. Катарските власти съобщиха за прехващане на ракета, докато Бахрейн е претърпял наземни щети. За серия от експлозии в Бахрейн съобщава и Al Jazeera. "Ню Йорк Таймс" информира, че в Бахрейн се чуват сирени за въздушна тревога. Министерството на вътрешните работи на страната призова жителите да "отидат към най-близкото безопасно място".

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК ГОРИ. ИЗРАЕЛ И САЩ НАПАДНАХА ИРАН, ТЕХЕРАН УДАРИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ (ВИДЕА)

Войната на САЩ и Израел с Иран започна - втората за 2 години. Израел пръв обяви атака, наричайки я превантивен удар и призовавайки гражданите си да си останат вкъщи, да не ходят на работа и да потърсят подслон. Рано сутринта на 28 февруари 2026 г. мощни експлозии разтърсиха Техеран. Йерусалим и Вашингтон решиха да прибегнат до военни действия след провала на последния кръг от преговорите между САЩ и Иран по ядрената сделка - Вашингтон иска Техеран да спре да обогатява уран, да предаде целия обогатен свой уран под американски контрол и да ограничи програмата си за производство на ракети. Техеран е склонен най-много да изнесе известно количество обогатен уран в трета държава, като опция се разглежда Русия.

СВЕТЪТ ЗА ВОЙНАТА В ИРАН: ОБОБЩЕНИЕ

Военната операция на Израел и на САЩ срещу Иран и иранският отговор, насочен освен срещу Израел и срещу други страни от региона на Близкия изток, породи много реакции в международната общност.

ПРЕДИ ИЗБУХНАЛАТА НОВА ВОЙНА С ИРАН: КАК САЩ ПРЕНАРЕДИХА СИЛИТЕ СИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

През последните седмици вниманието на редица анализатори е насочено към изтеглянето на американските войски от Сирия, особено от ключови бази източно от река Ефрат. Тези обекти изиграха решаваща роля не само в операциите на САЩ на сирийска територия, но и в по-широкия регионален контекст, пише ливанското издание "Ал-Ахед Нюз" (Al-Ahed News).

ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ОПАСНОСТИТЕ ЗАРАДИ НОВАТА ВОЙНА В ИРАН: АНДРЕЙ ГЮРОВ ОБОБЩИ СЛЕД СПЕШЕН СЪВЕТ (ВИДЕО)

"Правителството следи ситуацията. Основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона. Няма директна военна заплаха за България. Към този час няма военна опасност за територията на България. Ние не сме страна в конфликта". Това каза непосредствено след края на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. Той подчерта, че основният приоритет за българските власти е гарантирането на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона. Ние не участваме по никакъв начин във военната операция, категоричен бе Гюров.

БОЙНАТА ГОТОВНОСТ НА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ВОЙНАТА В ИРАН: СЛУЖЕБНИЯТ ВОЕНЕН МИНИСТЪР РАЗЯСНИ (ВИДЕО)

Заради избухналата тази сутрин нова война между Иран, Израел и САЩ, която стана факт след като първо Израел, а после и Съединените щати нанесоха въздушни удари по ирански цели, беше свикан спешен съвет в рамките на Министерския съвет. След него служебното правителство даде брифинг.

БЕНЗИН, ДИЗЕЛ И ГОРИВА ПРЕДВИД НОВАТА ВОЙНА В ИРАН: РАВНОСМЕТКАТА ОТ АНДРЕЙ ГЮРОВ

“Лукойл Нефтохим“ има запаси от горива за няколко месеца, увери служебният премиер Андрей Гюров след Съвета за сигурност към Министерския съвет, свикан заради избухналата тази сутрин война на Израел и САЩ срещу Иран.

Други новини

"ИГРИТЕ" НА ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ: С ПРЕЦЕДЕНТ ВЪВ ВОЙНАТА РУСКАТА АРМИЯ ЗАПОЧВА НОВА ФАЗА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако руският диктатор Владимир Путин откаже среща с Володимир Зеленски, войната ще бъде дълга, предупреди самият украински президент. Ако кремълският стопанин се съгласи на дискусия в тристранен формат със САЩ, то Киев ще има шанс в следващите месеци да се опита да сложи край на сраженията, категоричен е лидерът на нападнатата от Москва страна. "Ще поканя Путин в Киев, но защо? Не си играя с него и съм готов за среща. Готов съм за разговор, но на неутрална платформа", каза той в интервю за Sky News.

САЩ ИЗТЛАСКВАТ РУСИЯ ОТ КАВКАЗ: ТОВА Е КРАЯТ НА РУСКОТО ГОСПОДСТВО В РЕГИОНА (СНИМКИ)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс завърши историческото си посещение в Южен Кавказ и по всичко изглежда, че това ще окаже сериозно влияние на по-нататъчната съдба на региона. Ди Ванс стана първият високопоставен американски служител, посетил Армения, а основната цел на пътуването му беше да се засили ролята на САЩ и да се противодейства на руското господство в региона, пише The ​​National Interest.

СЛЕД КАТО ГИ ИЗГОНИХА: КЪДЕ ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯТ КАРЛОС НАСАР И КОЛЕГИТЕ МУ - ДЪРЖАВАТА СЕ НАМЕСИ

След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта, националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас". Това съобщиха от служебното министерство на спорта.

БАРСЕЛОНА РАЗМАЗА ОТБОР ОТ ТОП 3 НА ЛА ЛИГА, ЛАМИН ЯМАЛ БЛЕСТИ

Суперталантът Ламин Ямал блесна с хеттрик за "лос кулес". Той се възползва от 2 асистенции на Фермин Лопес - в 28-ата и 37-ата минута.

ЛИВЪРПУЛ ГРОМИ В 7-ГОЛОВО ШОУ!