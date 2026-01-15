Кой има имен ден днес, 15 януари 2026 г. Честито!

На 15 януари 2026 г. имен денимен ден празнуват всички, които носят името Гаврил, Гаврила и производните им. Преподобни Гавриил Лесновски е един от тримата велики последователи на рилския пустинножител св. Иван Рилски. Той е живял през ХІ – ХІІ век. Роден е в с. Осиче, Паланешко (Македония). Произлизал от богати родители българи и получил добро образование. Когато станал на възраст, родителите му го сгодили за невяста от добър род. Скоро обаче годеницата му умряла. Тогава той постъпил в манастир и приел монашество.

