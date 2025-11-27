Кой има имен ден днес, 27 ноември 2026 г. Честито!

На 27 ноември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо, Дочка. Преподобният Теодосий Търновски бил ученик на преп. Григорий Синаит, основателят на исихасткото учение. В пост и молитва се подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, дето основал манастир и просветна школа. Изобличил ересите при църковните събори при цар Иван Александър. Отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград, починал в 1363 година.

