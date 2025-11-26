Най-важните новини за деня: 26 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 ноември 2025 г.

ОТНОВО БЯЛ АВТОБУС: МАСОВ ПРОТЕСТ ОБГРАДИ ПАРЛАМЕНТА СРЕЩУ БЮДЖЕТ 2026 (ВИДЕО)

Призракът белия автобус отново се появи по време на протеста срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание, макар че остава неясно кой и с каква цел е докарал превозното средство. От "Да, България" твърдят, че автобусът е бил осигурен от полицията.

НА ЖИВО: ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЮДЖЕТ 2026 ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ВИДЕО)

Хиляди излязоха на протест, организиран от "Продължаваме промяната", срещу скоростното приемане на Бюджет 2026 в центъра на София. Нетърпеливи демонстранти се събраха далеч преди началния час на демонстрацията, за да гледат заедно заседанието на парламентарната бюджетна комисия. То се излъчваше на живо на специален екран на цената, издигната в Триъгълника на властта. Към демонстрацията се присъединиха недоволни представители на бизнеса, както и представители на младите лекари у нас.

"НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ ПО ТОЗИ НАЧИН": НЕБИВАЛ СКАНДАЛ ЗА БЮДЖЕТА В ПАРЛАМЕНТА (ВИДЕО)

"Няма да се случи по този начин" - с тези знаменити думи, повторени безброй пъти, лидерът на ПП Асен Василев спря заседанието на бюджетната комисия, на което трябва да се гледа на второ четене държавния бюджет за 2026 година, както и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

"ЕС НЕ НИ ВЯРВА ЗА БЮДЖЕТ 2026": АСЕН ВАСИЛЕВ ПРЕДУПРЕДИ ЗА БЛОКАДА НА ПАРЛАМЕНТА

На протеста днес ще предаваме на живо Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е голям. Той е неполитически - всеки, който не иска да му бръкнат в джоба, е добре дошъл. Протестът ще е мирен, но ще блокираме парламента. Това означава, че депутатите трябва да чуят народа и да приемат разумни предложение – да не се вдигат данъците и осигуровките, да се приемат предложенията на бизнеса. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

НА КОМИСИЯ: БЮДЖЕТЪТ НА ДОО МИНА ТАКА, КАКТО ВЛАСТТА ПОИСКА

След скандалите в бюджетна комисия в крайна сметка депутатите приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. на второ четене. Окончателното решение ще бъде на пленарна зала. Както и бюджетът на държавата - така и този на държавното обществено осигуряване ще бъде първият в евро. Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година.

ГОТВИ ЛИ СЕ ДЪРЖАВАТА ДА КУПИ "ЛУКОЙЛ": ИЗНЕНАДВАЩИ ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТ 2026

Управляващата коалиция предлага изненадващи промени в Бюджет 2026 между първо и второ четене, внесени чрез преходните и заключителните разпоредби, които биха позволили държавата на практика да национализира напълно или частично активите на "Лукойл" в България. Депутатите Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - ИТН и Йордан Цонев - ДПС-НН, са внесли две предложения, свързани с темата.

"НЯКОЛКО ГОДИНИ КУПОН, А СЛЕД ТОВА - КРИЗА": ХАМПАРЦУМЯН ЗА БЮДЖЕТА, ПЪТЯ НА ПАРИТЕ И ДИРИЖИРАНИЯ ПРЕХОД (ВИДЕО)

Финансистът Левон Хампарцумян предупреди в интервю за Студио Actualno, че бюджетът за 2026 г. крие риск от икономическа криза, защото "ще трябва да плати сметката на няколкото години купон". По думите му протестите, подкрепени от бизнеса, са сигнал, че "ножът е опрял до кокала", а властта управлява с "арогантност" и решения за "30 секунди".

НОВИТЕ ДЪЛГОВЕ НА БЪЛГАРИТЕ С БЮДЖЕТ 2026: ОЦЕНКИ. НО ЗА МВР - ОЩЕ ПАРИ

Нормално Европейската комисия да не харесва този бюджет – никой икономист не го харесва. В цялата история на работодателското движение има 3 протеста, за 30 години. Това заяви лицето на АИКБ Васил Велев предвид предстоящия днес, 26 ноември, протест заради готвения държавен бюджет за 2026 година. Велев определи като маскарад Тристранката, защото формално там се води диалог, но никой не слуша - Още: Европейската комисия с остро предупреждение към България заради Бюджет 2026

ЧЕРВЕНАТА ЛАМПА ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПЯТ ЗА БЮДЖЕТ 2026: ГОВОРИ ЕЛЕНА ДАРИЕВА (ВИДЕО)

"Присъединяването на работодателските организации към протеста дава нова енергия. Докато протестът срещу бюджета беше организиран от политическа партия (ПП-ДБ, бел. ред.), той беше рамкиран, имаше определен таван и възпираше гражданите, които не се асоциират с тази политическа сила, да се влеят в протеста. Но с подкрепата на индустриалния капитал и другите работодателски организации вече се разширява социалната база на този протест". Така в Студио Actualno социологът Елена Дариева от агенция "Насока" коментира демонстрациите срещу приемането на бюджет 2026 в настоящия му вариант.

АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ С ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ СХЕМА, СВЪРЗАНА С "ВЕЛИЧИЕ" (ВИДЕО)

Антикорупционната комисия провежда разследване на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, в която е замесена политическата партия "Величие". За акцията съобщи БНТ и добавя, че при акцията има има задържани. По информация към момента лидерът на партията Ивелин Михайлов не е сред арестуваните.

"ВМЕСТО ДА РАЗСЛЕДВА, АД ХОК ПРОКУРОРКАТА ТАЛЕВА ЗАМИТАШЕ СЛЕДИТЕ НА ОЧЕВИДНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ"

Думите от заглавието са на популярния правозащитник адвокат Михаил Екимджиев и те бяха казани в ефира на bTV. Те бяха отправени към отиващия си ад хок прокурор Даниела Талева, чиято единствена работа е да разследва сигнали за извършени престъпления от главния прокурор.

ОПИТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕМБЛЕМАТИЧЕН ЧАСТЕН УНИВЕРСИТЕТ У НАС БУДИ СПОМЕНИ ЗА "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА"

Мащабен опит за превземане на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив, едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната с над 33-годишна история - за това сигнализира публично президентът и ректор на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова. На пресконференция, проведена на 26 ноември, тя изнесе твърдения, че с фиктивни договори за консултантски услуги на стойност близо 6 милиона лева дъщерята на вече покойния основател проф. д-р инж. Димитър Димитров - Вихра Димитрова - цели прогонване на настоящото ръководство и академичен състав и еднолично управление.

ИСТЕРИЯТА НА ТРЪМП ЗА МИР В УКРАЙНА: ПРЕПЪНИКАМЪНИТЕ. В КУПЯНСК РУСНАЦИТЕ ЗАКЪСВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На всяка цена – това е подходът на американския президент Доналд Тръмп в поредния му напън да постигне мир в Украйна. Тръмп иска резултат възможно най-бързо, което обяснява защо в крайна сметка детайлите на плана му постоянно се променят. За американския президент няма червени линии – това пише в свой материал Politico.

УИТКОФ СЪВЕТВАЛ РУСИЯ КАК ДА ПРЕДСТАВИ ПЛАНА СИ ЗА УКРАЙНА НА ТРЪМП: РАЗКРИТИЯ НА BLOOMBERG

През октомври се е състоял телефонен разговор между съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. По време на разговора Уиткоф е дал съвет как Русия най-добре да представи своите предложения за "мирно споразумение" на Доналд Тръмп. Това разкрива агенция Bloomberg, като публикува и разпечатка на разговора им. Изданието отбелязва, че Уиткоф и Ушаков са разговаряли по телефона на 14 октомври малко повече от пет минути. По време на разговора специалният пратеник на Тръмп е заявил, че "дълбоко уважава Путин". Уиткоф изобщо не крие колко лесно заема позиции в подкрепа на руския диктатор и то не отсега.

"ДИРЕКТЕН ПРЕВОД ОТ РУСКИ": МИРНИЯТ ПЛАН ЗА УКРАЙНА Е 28 ТОЧКИ НА СРАМ

Actualno.com публикува мнението на анализатора Андреас Клут, публикувано в Bloomberg Opinion. Клут е отразяващ дипломацията на САЩ, националната сигурност и геополитиката. Преди това е бил главен редактор на Handelsblatt Global и кореспондент на Economist. Напомняме, че поне съгласно публични заявления от САЩ и Украйна, този първоначален план вече не е на масата - но руската позиция поне досега изглежда е против редакциите.