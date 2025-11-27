Магьосникът, който едва не загуби окото си, а 12 месеца по-късно вдигна световната титла с Бразилия

193 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Бразилия е смятана от мнозина за най-силния национален отбор в историята на футбола. И това е абсолютно естествено. „Селесао“ е петкратен световен шампион, а в тима са играли легенди от ранга на Пеле, Гаринча, Зико, Сократес, Роналдо, Роналдиньо и редица други. Разбира се, редом до тях са били десетки футболисти, които също са се окичвали със злато, но по една или друга причина не са успели да си извоюват статута на „легенда“.

Именно една такава история ще ви разкажем днес. История за един магьосник от Бело Оризонте, който едва не губи окото си, а 12 месеца по-късно вдига световната титла с Бразилия. Неговото име е Едуардо Гонсалвеш де Андраде – Тостао.

Тостао се превръща в един от най-добрите плеймейкъри

Тостао е роден на 25 януари 1947 година в Бело Оризонте. Подобно на повечето деца в страната и той е запленен от футбола. Легендите в Бразилия твърдят, че още в началното училище той реализира 47 гола в един мач за отбора на школото. Едуардо получава прякора „Тостао“, което буквално се превежда като „малка монета“ или „монетка“.

През 1961-ва Тостао става част от академията на гранда от Бело Оризонте – Крузейро. Въпреки това той прави професионалния си дебют за друг тим от града Америка Минейро, когато е едва 15-годишен. Плеймейкърът остава само два сезона в отбора като се превръща в един от водещите голмайстори на „зайците“. Това не остава незабелязано от Крузейро и бившият му клуб решава да си го върне.

Халфът претърпява много тежка травма и няколко операции

На стадион „Минейрао“ Тостао разгръща пълния си потенциал. Той става голмайстор на първенството на Минейро три поредни години, въпреки че не е чист нападател. Добрите му изяви с екипа на Крузейро му гарантират и място в националния отбор на Бразилия, където заформя отличен тандем с голямата звезда на южноамериканците - Пеле. Той е част от „селесао“ за Световното първенство в Англия, но там тимът претърпява огромен крах и не успява да прескочи груповата фаза.

У дома Едуардо продължава да вкарва голове за Крузейро със забележителна честота. През 1969-та обаче кариерата му е поставена на карта. По време на двубой с Коринтианс офанзивният играч е ударен тежко в лицето с топката. Вследствие на инцидента ретината на едното му око е отлепена. Лекарите обясняват на звездата, че с кариерата му е свършено.

Пеле уговаря Марио Загало да даде шанс на Тостао

Тостао се подлага на няколко операции, за да бъде спасено зрението му. Последната интервенция е извършена от американски офталмолог в Хюстън малко преди Световното първенство в Мексико. Халфът успява да се възстанови, но мечтата му да играе отново на Мондиал е напът да се изпари. Тогава се намесва Пеле. Краля на футбола склонява националния селекционер Марио Загало да даде шанс на неговия приятел и да го вземе на световното.

На Мондиал'70 Тостао взима участие в шест мача на Бразилия. Той се отчита с два гола и четири асистенции и помага на тима да достигне до финала на Световното. Там „селесао“ прегазва Италия с 4:1. В последните 20 минути на двубоя пък Едуардо не може да спре да плаче.

„След третия гол, който ни гарантира победата над Италия, бях завладян от емоции. Започнах да плача и не можех да спра. Мислех си за всичко, през което преминах, за да играя на това Световно първенство, както и колко близо бях до това да изпусна този шанс. Пътувах по цял свят заради операциите на окото ми и можеше да не ми позволят да играя. Беше много трудно за мен да свикна отново да играя футбол. Когато осъзнах, че ще сме световни шампиони, не успях да сдържа сълзите си“, разказва Тостао пред сайта на ФИФА.

Бразилецът подарява златния си медал от Мондиал'70 на своя офталмолог

След триумфа на Мондиал'70 Тостао решава да се отблагодари на офталмолога, който извършва последната операция на окото му, и му подарява своя златен медал от Световното първенство. Малко по-късно Едуардо се завръща в Крузейро и играе там до 1972-ра. Той напуска като голмайстор №1 в историята на клуба с 249 попадения. След това плеймейкърът преминава в друг бразилски гранд – Вашку да Гама. Там обаче проблемите с окото му отново се появяват. Тостао прекарва един сезон в тима от Рио де Жанейро, след което е принуден да се откаже от футбола на едва 26-годишна възраст.

След края на кариерата си Тостао завършва медицина и става лекар, но впоследствие се завръща към футбола и работи като спортен журналист и коментатор. Футболният път на Едуардо Гонсалвеш де Андраде може и да бе прекъснат от нелеп инцидент, който едва на му коства зрението, но той успя да се възстанови и да сбъдне голямата си мечта – да стане световен шампион с родната Бразилия! А така да си запази място до Пеле, Гаринча, Зико и останалите!

