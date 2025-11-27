Макрон с ключово решение срещу нарастващата заплаха от Русия

На 27 ноември френският президент Еманюел Макрон ще обяви, че страната възстановява военната служба на доброволна основа, като мярка срещу нарастващата заплаха, която представлява Русия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Почти три десетилетия след като Франция премахна задължителната военна служба, държавният глава ще изложи промяната в реч, която ще произнесе по време на посещение в пехотна бригада, разположена в Алпите в югоизточната част на страната, съобщи служител от президентството, пожелал анонимност.

В бойна готовност

Обявлението идва повече от три и половина години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Макрон и други френски представители предупреждават, че Москва може да не се спре на границите на Украйна.

Върховният генерален щаб на Франция, начело с началника на въоръжените сили Фабиен Мандон, предизвика разгорещени реакции в страната миналата седмица, след като предупреди, че Франция трябва да е готова "да загуби своите деца", добавяйки, че Русия "се подготвя за конфронтация с нашите страни до 2030 година".

Макрон каза пред радиостанцията RTL, че на 27 ноември ще обяви "трансформация на националната служба в нова форма", но не предостави допълнителни детайли.

Източник, запознат с въпроса и пожелал анонимност, съобщи, че планът е през първата година да бъдат обучени между 2 000 и 3 000 души, като постепенно броят на записващите се да достигне 50 000 годишно. "Ще започне бавно", уточни източникът.

Тази "нова форма на национална служба" ще бъде "на доброволна основа", заяви служител от президентството.

Съветник на Макрон, също пожелал анонимност, подчерта, че инициативата ще бъде стартирана в условия на ограничен бюджет. Изпълнението ѝ ще се осъществява "поетапно във времето", каза съветникът, обещавайки "реалистичен" проект, който "взема предвид наличните ни ресурси".