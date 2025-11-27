Руски дрон падна върху къща в Молдова: Обяснението на руския посланик е за научна фантастика (ВИДЕО)

"Вижте снимката. Вярвате ли на това, което се говори в медиите? Че този дрон, който е свършил горивото, нищо не е разрушил? Вярвате ли?". Тези думи отправи руският посланик в Молдова Олег Озеров. Той беше привикан, след като руски дрон падна върху жилищна сграда в страната.
Озеров представи абсурдна версия за случилото се – дронът бил свален над Харков, обаче украинците го поправили и изстреляли към Молдова, за да натопят руснаците. Как точно би било възможно това е смислова конструкция и гатанка, която оставяме на читателите да отговорят.
A Russian drone that crashed in Moldova ended up right outside the Russian ambassador’s office in Chișinău. In response, seasoned diplomat Oleg Ozerov fell back on Cold War-era tactics, spouting absurdities.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025
He claimed the drone was originally shot down over Kharkiv and… https://t.co/APheiLbs4S pic.twitter.com/WvyAnOG3JQ
Преди Озеров да дойде на срещата, на която Молдова отправи остър протест към Руската федерация, сваленият дрон беше сложен на входа на сградата, на стълбите, където се проведе събитието. Озеров получи нота, че Русия е извършила нарушение на молдовското въздушно пространство.
Moldovans dragged a downed Russian "Geran" drone to the Foreign Ministry building in Chișinău and summoned the Russian ambassador to deliver an official protest. pic.twitter.com/iQSj4EMjTT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025
🇲🇩 The Russian ambassador in Moldova was summoned to the Foreign Ministry and shown the very drone that fell on a residential building yesterday— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
Ozerov pretended there was nothing on the doorstep.
He was handed a note of protest over the violation of the country’s airspace. pic.twitter.com/dRyHaHNbFF
Навлизането на дронове във въздушното пространство на гранични на Украйна държави при руски въздушни атаки срещу цели на украинска територия вече се превръща в практика. Преди случая от Молдова и в Румъния пак се появиха два дрона, единият от които падна на над 250 километра разстояние навътре в румънска територия.
