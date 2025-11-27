Студио Actualno:

Руски дрон падна върху къща в Молдова: Обяснението на руския посланик е за научна фантастика (ВИДЕО)

"Вижте снимката. Вярвате ли на това, което се говори в медиите? Че този дрон, който е свършил горивото, нищо не е разрушил? Вярвате ли?". Тези думи отправи руският посланик в Молдова Олег Озеров. Той беше привикан, след като руски дрон падна върху жилищна сграда в страната.

Озеров представи абсурдна версия за случилото се – дронът бил свален над Харков, обаче украинците го поправили и изстреляли към Молдова, за да натопят руснаците. Как точно би било възможно това е смислова конструкция и гатанка, която оставяме на читателите да отговорят.

Преди Озеров да дойде на срещата, на която Молдова отправи остър протест към Руската федерация, сваленият дрон беше сложен на входа на сградата, на стълбите, където се проведе събитието. Озеров получи нота, че Русия е извършила нарушение на молдовското въздушно пространство.

Навлизането на дронове във въздушното пространство на гранични на Украйна държави при руски въздушни атаки срещу цели на украинска територия вече се превръща в практика. Преди случая от Молдова и в Румъния пак се появиха два дрона, единият от които падна на над 250 километра разстояние навътре в румънска територия.

