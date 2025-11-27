Според медийни съобщения, командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е решило да разпусне Чуждестранния легион в украинската армия, който някога беше многоброен и силен. Официалното му име е Международен легион за териториална отбрана. Но предишната му слава е избледняла и сега е в тежко положение, пише китайският блог "Исторически препоръки".

Написаното от блога обаче буквално отговаря на стария виц от комунистическо време, в който си говорят двама приятели и единият казва: "Ти чу ли, че сме продали компютри на Япония?". Другият му отговаря: "Не продаваме, а ни връщат. И не компютри, а компоти".

Информация за промяна при чуждите войници публикува украинското издание "Киев Индипендънт". Само че тя далеч не е такава, каквато излиза от китайския източник. Първо, става въпрос за Международния легион в сухопътните сили на украинската армия, който е част от териториалната отбрана т.е. този легион е част от сили със статут на жандармерия, които обаче заради войната са активно действащи в подкрепа на редовната украинска армия. Второ, идеята, за която говорят само войници, а няма нещо официално, е легионът да бъде включен към други украински части. Международният легион в рамките на силите на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), които осъществяват специализирани операции, няма да бъде пипнат.

Китайският прочит

От 2022 г. насам легионът участва в руско-украинската война, водейки ожесточени боеве с руската армия. На 27 февруари 2022 г. украинският лидер Володимир Зеленски отправи страстен призив към чуждестранните граждани да се присъединят към редиците на силит за териториална отбрана на украинските въоръжени сили, за да се бият рамо до рамо с украинския народ и да защитават страната.

Зеленски подписа Указ № 82/2022 за безвизово влизане на чужденци, дошли в страната, за да участват в борбата срещу Русия. Инициативата първоначално беше успешна: украинските посолства в много страни активно вербуваха чужденци. Хора от различни страни откликнаха на призива и се присъединиха към легиона. Сред тях имаше офицери с боен опит, които по различни причини не са могли да продължат да служат в страната си, както и "борци за справедливост" и "търсачи на силни усещания".

Според публично достъпни данни, най-голям брой наемници пристигнали от Колумбия, където около 1/3 от населението на страната (над 16 милиона души) живее под прага на бедността. Обещаната от Киев награда, астрономическа сума за бедните колумбийци, е силно изкушение. През 2024 г. легионът наброявал до 18 000 чужденци от 85 държави. Такъв мащаб несъмнено е създал мощна подкрепа на изтощените украински въоръжени сили.

Днес обаче Международният легион е в тежко положение. Официалната причина за разпускането му е големият брой жертви сред наемниците, което прави легиона практически неефективен. През последните месеци командването на украинската армия предприе множество контраатаки в опити да спаси обсадените части в Купянск, Покровск и Мирноград, но повечето бяха неуспешни, като чуждестранни войници често загиваха. Според различни източници (китайският блог удобно не цитира точните източници, от които уж черпи информация), легионът в момента наброява по-малко от 1000 бойци, около 17 000 са убити или изчезнали.

Много фактори допринасят за разпадането на легиона. Освен загубата на бойна ефективност, има и други причини, които накараха Киев да го разпусне. Въпреки високите възнаграждения, те вече не са склонни да подписват договори с украинските въоръжени сили поради трудната обстановка на бойното поле и изключително високите рискове. След изтичането на договорите им, на оцелелите наемници било позволено да се върнат у дома. Според британския вестник The Times, някои подразделения на Международния легион, подчинени на ГУР, са получили възможността да избират мисиите си и да отказват високорискови. Те се занимавали с осигуряване на данни за точния огън на украинската артилерия или управление на безпилотни летателни апарати.

"Привилегиите, с които се ползват наемниците, породиха силна завист сред украинските войници. Тези вътрешни конфликти са основна причина за разпускането на легиона. Главнокомандващият на ВСУ Олександър Сирски беше принуден да го направи. Остатъците от три практически унищожени бойни батальона ще бъдат прехвърлени към други сухопътни войски, а четвъртият ще бъде превърнат в учебен. Киев изглежда се стреми да заличи историята на Международния легион. В по-широк смисъл разформироването на Легиона предполага, че Зеленски тихомълком е започнал подготовка за прекратяване на огъня" - финалният акорд в китайската пропаганда, която много удобно обслужва руския диктатор Владимир Путин.

Превод: Ганчо Каменарски