Тръмп изключи Южна Африка от срещата на Г-20 през 2026 г.

Република Южна Африка (РЮА) няма да получи покана за участие в срещата на Г-20 догодина в американския щат Флорида. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. САЩ бойкотираха тазгодишната среща на Г-20 в Йоханесбург, която се състоя миналата седмица.

На срещата в Йоханесбург въпреки възраженията на САЩ бе приета декларация по въпросите на борбата с климатичните изменения и други световни предизвикателства, което накара Белия дом да заяви, че РЮА е злоупотребила с домакинството си тази година.

"На края на срещата на Г-20 Южна Африка отказа да предаде председателството на Г-20 на високопоставен представител от американското посолство, който участваше в церемонията по закриването на срещата. По тази причина Южна Африка няма да получи покана за срещата на Г-20 догодина в Маями", заяви Тръмп.

Той многократно предяви обвинения към властите на РЮА, че допускат преследване на бялото малцинство в страната.

В началото на срещата си на върха в Йоханесбург лидерите от Г-20 приеха декларация, в която призовават за "справедлив и траен" мир в Украйна, Судан, Демократично република Конго и в "окупираните палестински територии", за защита на доставките на стратегически минерали и за действия срещу изменението на климата. Декларацията бе приета въпреки съпротивата на САЩ.