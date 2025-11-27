Любопитно:

Технологичен бум на роботи: Смешна лъжа с хора (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 06:47 часа 254 прочитания 0 коментара
Технологичен бум на роботи: Смешна лъжа с хора (ВИДЕО)

Презентация на технологичното изложение Kish Inox Tech Expo 2025 в Иран даде повод за подигравки, след като беше разкрито, че изложба, рекламирана като представяща "модерни хуманоидни роботи", вместо машини имаше… обикновени хора, преструващи се на роботи.

Видеоклипове от събитието показват двама изпълнители - мъж и жена, представени като роботизирани фигури. Хората-роботи произнасят реплики, докато се движат механично.

Клипове се разпространяваха широко в социалните медии, където потребителите коментират външния вид на изпълнителите и поставяха под въпрос автентичността на презентацията. Други пък подчертават видимите човешки черти на "роботите".

Костюмът и гримът бяха толкова лоши, че „женският робот“ дори имаше видимо акне, червени очи, а скованата, неловка игра не оставяше никакво съмнение, че това са хора, а не машини.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Изложение Иран роботи
