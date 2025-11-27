Спорт:

Тежък инцидент в Китай: Влак помете десетки работници

27 ноември 2025, 07:35 часа 313 прочитания 0 коментара
Тежък инцидент в Китай: Влак помете десетки работници

Влак връхлетя върху железопътни работници в югозападен Китай, убивайки 11 души, съобщиха местните железопътни власти след инцидента в провинция Юнан. Машината ударила група работници, които тествали сеизмологично оборудване и били навлезли на железопътната линия. При удара са били ранени двама работници.

ОЩЕ: Само месеци след откриването му: Мост се срути в Китай (ВИДЕО)

В изявлението се посочва, че "влакът преминавал нормално през завой вътре в станцията Кунмин Лоянг, когато се случил сблъсъкът със строителни работници, които влезли в зоната на релсите".

Причината за инцидента се разследва.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Индустриалните инциденти са сравнително чести в Китай поради неясни регулации и слаби стандарти за безопасност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
влак Китай загинали работници
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес