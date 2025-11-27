Тежък инцидент в Китай: Влак помете десетки работници

Влак връхлетя върху железопътни работници в югозападен Китай, убивайки 11 души, съобщиха местните железопътни власти след инцидента в провинция Юнан. Машината ударила група работници, които тествали сеизмологично оборудване и били навлезли на железопътната линия. При удара са били ранени двама работници.

В изявлението се посочва, че "влакът преминавал нормално през завой вътре в станцията Кунмин Лоянг, когато се случил сблъсъкът със строителни работници, които влезли в зоната на релсите".

Причината за инцидента се разследва.

Индустриалните инциденти са сравнително чести в Китай поради неясни регулации и слаби стандарти за безопасност.