Изиграват ни с Бюджет 2026: Нови осигуровки, коледни пенсии, майчински и пари за безработни

Държавният бюджет за 2026 година предизвика изключително бурен протест в късната вечер и през нощта на 26 ноември, 2025 година. Основната причина - вдигането на осигуровки и данъци, както и тоталното нежелание на управляващите, водени от ГЕРБ и ДПС Ново начало, да преразгледат най-критикуваните и спорни моменти. Осигуровките, пенсиите, майчинските - всичко това минава основно през бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а той мина на второ четене в бюджетната комисия вчера. За окончателно приемане на решеното в комисия трябва гласуване на второ четене и в пленарна зала, което тепърва се очаква, вероятно през следващата седмица. Днес, 27 ноември, би трябвало да се гледа т.нар. "голям бюджет" за 2026 година, в който влизат парите за отделните министерства - Още: На комисия: Бюджетът на ДОО мина така, както властта поиска

Осигуровки

СНИМКА: iStock

Депутатите от мнозинството приеха от 1 януари 2026 г. осигурителната вноска да се увеличи - с 2 процентни пункта, от които 1,12% за сметка на осигурителя и 0,88% за сметка на осигуреното лице. От "Да, България" искаха тя да отпадне, но това не беше прието.

От ДБ искаха и държавните чиновници да започнат поетапно да плащат част от своите осигуровки, което предлагаха и при дискусиите за Бюджет 2025. Формацията предлагаше това да стане поетапно, по следната схема:

за 2026 г. - 93:7

за 2027 г. - 86:14

за 2028 г. 79:21

за 2029 г. - 72:28

за 2030 г. - 65:35

за 2031 г. - 60:40

Пенсии и безработица

СНИМКА: БГНЕС

От МЕЧ искаха постоянни коледни надбавки за пенсионерите, но предложението им не беше прието. Те искаха размера на добавките да е 76,70 евро. Същото поискаха и от АПС - т.е. ДПС на Ахмед Доган, само че размерът беше различен: 392 евро. И още - минималната пенсия да се вдигне от 322,37 евро на 346,87 евро директно на 1 януари, 2026 година, а не с швейцарското правило през юли. Нищо от тези идеи на ДПС Доган (АПС) не мина - Още: На комисия: Ето колко ще е минималната пенсия от 1 януари 2026 г.

Бюджетна комисия реши минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2026 г. да е 9,21 евро, а максималният - 54,78 евро. Бяха отхвърлени предложенията на АПС за минимален размер от 20 евро, на МЕЧ за 19,53 евро. От партията на Радостин Василев искаха и промяна в максималния размер на дневното обезщетение, като искаха то да е 61,07 евро.

Майчински и болнични

СНИМКА: Getty Images

Беше прието майките, които са се осигурявали през последните 12 месеца, да получават парично обезщетение в размер 75 на сто от обезщетението за бременност и раждане. Това обаче не е във всички случаи, а само ако след изтичане на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане. Същото важи и ако лицето, което ползва такъв отпуск, го прекъсне - тогава няма обезщетение. И още - след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващо се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

Досега сумата беше 50% от обезщетението. Същото се отнася за осиновителка на дете до 5-годишна възраст. "Продължаваме промяната" и МЕЧ имаха предложение сумата да бъде 100% от обезщетението, но предложението им не мина на бюджетна комисия, което го де факто го обрича в пленарна зала. ПП искаха още в случаите, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата да има право на 11 работни дни платен отпуск при раждане на дете. Отпускът да може да се ползва наведнъж или на части до три пъти, от деня на раждане на детето до навършване на 1-годишна възраст, но предложението им не беше подкрепено. "Възраждане" предлагаха по-високо майчинство през втората година - до 620,20 евро, колкото ще стане минималната заплата. От партията на Костадин Костадинов искаха ако майките се върнат по-рано на работа, да получават 100% от майчинството - пак нищо от тези идеи не беше прието - Още: Бюджетна комисия реши колко ще са доходите и майчинските през 2026 г.

Не мина и предложението на "Възраждане" работодателят да плаща първия ден болничен на осигурен свой служител, в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

От "Да, България" искаха Националният осигурителен институт да изпраща на осигурителите уведомления за издадените болнични листове на посочен от тях електронен адрес, а осигурителите да имат право да упълномощават свои служители или трети лица за получаване на болничните листове по електронен път. Идеята им беше упълномощаването да се извършва с квалифициран електронен подпис или с прилагане на заверен електронен образ на пълномощно на хартиен носител. И това не се случи.

И още - "Да, България" предложи осигурителите да имат право да получават болнични листове и в структуриран вид чрез приложно-програмен интерфейс или на посочен от тях адрес на приложно-програмен интерфейс. Идеята пак не мина.

Не мина и предложението на Севим Али от АПС регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители да се считат за физически лица, които упражняват трудова дейност, която в същността си е земеделска дейност.

