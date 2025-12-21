Край на спекулациите? Мария Цънцарова се завърна на екрана със силно послание

Темата за евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от ефира на bTV, която през последните дни бе най-обсъжданата драма в социалните мрежи, получи неочакван развой. Преди броени минути водещата на „Тази сутрин“ се появи в национален ефир, заставайки рамо до рамо с колегата си Златимир Йочев.

Двамата бяха водещи на специалното благотворително издание на предаването „120 минути“, реализирано в партньорство с УНИЦЕФ и посветено на децата на България. Появата им в праймтайма на телевизията идва в момент на изключително напрежение и разнопосочни слухове за бъдещето на журналистката в медията.

Още в първите минути на ефира Цънцарова заложи на емоционално послание, което мнозина разтълкуваха като знак за устойчивост.

„Уважаеми дами и господа, всеки, който е станал родител, помни онези моменти – моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете“, сподели тя пред камерите.

Златимир Йочев подкрепи думите ѝ, демонстрирайки познатия синхрон между двамата, докато представяха лицата на надеждата в кампанията – патронажните служители от Сливен, сестра Нинка и сестра Пенка. „Те не просто помагат, а вдъхват надежда“, подчерта Йочев.

Докато двамата водещи представяха каузите на УНИЦЕФ, пред сградата на bTV се събраха десетки граждани. Протестиращите изразиха своята категорична подкрепа за Мария Цънцарова, обявявайки се срещу всякакви опити за натиск или отстраняване на водещата от медията.

Специалното издание „За децата на България“ постави фокус върху най-уязвимите групи в обществото и нуждата от обединение. Въпреки благотворителния характер на инициативата, присъствието на Цънцарова в ефир се превърна в централно събитие, давайки ясен знак, че тя остава едно от ключовите лица на bTV в разгара на обществения дебат за свободата на словото и журналистическите стандарти.

Програмата продължава с истории за успеха на хиляди хора, държавни институции и организации, които работят за по-доброто бъдеще на децата, но погледите на зрителите остават приковани към водещата двойка, която за пореден път доказа, че професионализмът стои над слуховете.

