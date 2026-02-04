Заради високите сметки: Омбудсманът иска проверка на енергийните дружества

Да бъдат извършени проверки на електроенергийните дружества относно формирането на сметките за електроенергия за периода ноември 2025 г. – януари 2026 г. иска омбудсманът Велислава Делчева. Тя е изпратила препоръки на Пламен Младеновски, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

ОЩЕ: Високите сметки за ток: Енергийният министър обеща проверки и цялата строгост на закона (ВИДЕО)

Тя настоява също да бъде обърнато внимание на възможността електроснабдителните дружества да предоставят опция за разсрочено погасяване на задълженията, за да не се допуска прекъсване на електроснабдяването. Практиката на институцията показва, че подобен подход не се прилага от всички доставчици.

В сигналите си хората твърдят, че сметките им за ток са по-високи в сравнение с предходни периоди. Изразяват и притеснения, че липсва ясна, публична и разбираема информация за начина на формиране на дължимите суми. Гражданите настояват за институционална намеса, проверки на отчитането на електромерите, както и за контрол върху начина, по който енергийните дружества формират фактурите за ток. В редица жалби се посочва и рязко и необяснимо увеличение на потреблението на ток.

ОЩЕ: Заради чести аварии: КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София“

По-рано енергийният министър съобщи, че от днес започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители. При проверките ще се обърне специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 г., когато в рамките на една сметка са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри.