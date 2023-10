Ментори от Kaufland България подпомагат кариерното и личностното развитие на младежи

Kaufland България ще вземе участие и в петия сезон на „Mentor the Young” като генерален партньор, както и чрез петима доказани професионалисти от екипа си. Всеки от тях ще влезе в ролята на ментор, за да подпомогне кариерното и личностното развитие на младежите, част от програмата. Началото на петия сезон на „Mentor the Young” бе дадено на официално събитие на 29-ти октомври. Ментори от Kaufland България ще бъдат Димитър Делибалтов, старши търговец „Електро, DIY, Авто, Играчки“, Димитрия Караиванова, старши търговец „Зеленчуци“, Николай Миланов, ръководител направление „Контролинг“, Христина Дечева, ръководител „Счетоводство и финанси“, и Нели Станева, ръководител отдел „Снабдяване направление услуги“. Всеки един от тях в продължение на 3 месеца ще бъде индивидуален ментор на избрания студент. Те ще запознаят младежите със света на предприемачеството, продажбите, управлението и финансите, като приложат познанията си от дългогодишната си практика и ще допринесат за по-задълбочената и фокусираната им работа. Менторите от Kaufland ще предложат лични, професионални и предприемачески цели на обучението в три направления – менторство, образование и общност. На тяхна база през февруари 2024 г. ще бъдат отчетени и резултатите, които двойките са постигнали в съвместната си работа.

„За мен е привилегия да съм част от „Mentor the Young” за 3-ти пореден сезон. В Kaufland вярваме, че младите хора в България трябва да се подкрепят и развиват с всички възможни средства, а инициативата е един прекрасен пример за това. Поради тази причина участваме във всичките 5 сезона на програмата, като включваме доказали се професионалисти от различни области в екипа на Kaufland България. Уверен съм, че и в настоящия сезон менторите ще успеем да обогатим знанията и уменията на младежите, така че да поемат уверено по своя кариерен път“, каза Димитър Делибалтов по време на официалното събитие.

Kaufland България от години активно се ангажира с темата за насърчаването и развитието на млади професионалисти, за да стъпят уверено в света на бизнеса. Водещата компания в сектора на модерната търговия е инициатор на редица собствени кариерни програми за младежи. Сред тях са дуално целогодишно обучение за ученици в 11-12 клас; програма за лятна практика за завършващи ученици – Практикантска програма; 12-месечен проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, насочен към студенти с малък или без професионален опит, които стартират едногодишно обучение в компанията. Компанията постоянно надгражда своите вътрешни програми за развитие и партньорствата си с училища и университети. Пример за това е и Kaufland Business Academy, изградена в партньорство с Университета за национално и световно стопанство. През 2023 се реализира първото издание на програмата, а през 2024 предстои и втори сезон.

Kaufland България има традиции и в осъществяването на редица партньорски програми, които са насочени към образование, предприемачество и иновации за младежи. Сред партниращите на компанията институции и организации са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет в България, Нов Български Университет, Аграрният университет в Пловдив, Bulgaria Wants You, Тийноватор, Junior Achievement, Клуб на талантите, част от To The Top, Тук-Там, Развий се и др.

Програмата „Mentor the Young“ е инициирана от AEGEE – една от най-големите европейски студентски организации. Целта ѝ е да свързва активни и амбициозни млади хора от 18 до 25- годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи с поне 5-годишен опит. Като част от „Mentor the Young“ до началото на февруари 2024 г. младежите ги очаква динамична образователна програма с над 45 организирани събития. В това число са обучения, нетуъркинг събития, бизнес симулации, менторски и координаторски срещи.