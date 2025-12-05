От началото на следващата седмица руските училища ще проведат нов урок от цикъла "Разговори за важни неща". Грандиозното му мото е следното: "Русия — нация на победителите", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. По време на урока руските деца ще учат, че "герой е този, който избира да умре, вместо да се предаде". Тази идея е изрично записана в учебните материали и е представена като нормално, примерно поведение.

"Русия мотивира войниците си чрез вярата, митовете и готовността за саможертва, превръщайки войната в морално и религиозно изпитание. Това насърчава упорството, но е и причина за слепота за това, което реално се случва на бойното поле. В случай на пряка война между НАТО и Русия, отбелязва швейцарското издание, западните военни сили ще се изправят не просто срещу армия, а срещу система от вярвания, за която смъртта може да не е поражение, а нещо като "проверка" и "изпитание", което прави такъв противник едновременно устойчив и непредсказуем" - това е заключение на швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung - Още: Какво очаква западните войници при война с Русия: Рационалност срещу фанатизъм. Две военни цивилизации

На руските гимназисти ще бъде показан допълнително фрагмент от предаването на Никита Михалков "Бесогон", където той противопоставя руските войници на супергероите от комиксите.

"Не е изненадващо, че децата в Русия се възприемат като пушечно месо от ранна възраст и се подхранват с идеята за "почетна смърт" за царя. Човешкият живот в Русия струва по-малко от бутилка водка. Третият райх, Хамас и Северна Корея биха аплодирали", коментира NEXTA.

