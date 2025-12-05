5 декември в историята на България: Изстрадана кървава победа, град Елена празнува

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 декември 1877 г. в историята на България

Пети декември е паметна дата в историята на Еленския край. Град Елена е едно от най-рано освободените населени места непосредствено след обявяването на Руско-турската освободителна война през 1877 година.

Турските сили се насочват към Елена след неуспеха си на Шипка и с идеята оттам да се доберат по-лесно до Плевен, за да окажат помощ на намиращия се в критично положение Осман паша. Но турското командване не успява да реализира замисъла си, въпреки многобройната численост на войските си.

Град Елена е под защитата на петхиляден отряд под ръководството на генерал Домбровски и е атакуван от турските сили, които са цели 5 пъти повече. Боят при Елена се оказва стратегически за Търново и обсадения Плевен, а също и за окончателния развой на Руско-турската освободителна война.

Отрядът, бранил Елена, наброява 5 000 души, разполагащи с 28 оръдия. Отрядът на Сюлейман паша - 25 000 души редовна войска, с 5 000 башибозуци и черкези, разполагащи с 40 оръдия. Но руските части, подкрепяни от местното население, проявяват невиждан героизъм. С цената на тежки загуби от 1 800 души и 56 офицера славният Еленски отряд под командването на генерал-майор Домбровски успява да предотврати атаката на Сюлейман паша и превземането на Търново. По този начин Осман паша остава без помощ и подкрепа в най-критичния момент.

Осман паша капитулира в Плевен броени дни след спиране на турското настъпление - това се случва при т.н. Йовковска позиция край град Елена. Тя е ключова за сраженията при Елена и Марян, както и за изхода от войната. След изстрадалата победа в неравния бой гр. Елена успява да се освободи от оковите на робството.

5 декември: Празник на гр. Елена

В знак на безграничната си признателност към загиналите за нашата свобода руски войници и офицери са издигнати 11 паметника, символизиращи героичната саможертва за свободата на поробения български народ.

По традиция всяка година на 5 декември, който е обявен за местен празник, хората от Еленския край отдават почит на героите, дали живота си за свободата на България.

