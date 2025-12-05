Войната в Украйна:

05 декември 2025, 07:26 часа 403 прочитания 0 коментара
Жълт код за значителни валежи

Облачен и дъждовен ще е 5 декември. Жълт код за значителни валежи е обявен в областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. Там се очакват количества до 35 литра на квадратен метър, предаде bTV. Още: Да очакваме ли сняг за Коледа? Месечна прогноза за времето за декември 2025 г.

Необичайно време за декември

Снимка: БГНЕС

Времето е предимно облачно и с превалявания. Вятърът е умерен, а в Източна България - и силен. Максимални температури - между 8 и 14 градуса. В София - около 10, 11 градуса в Пловдив и 14 във Варна.

По нашето Черноморие няма да вали, но е доста ветровито. Максимални температури - около 14-15 градуса. Над Рила, Родопите и Западна Стара планина вали дъжд, а над 1600 метра - сняг. Вятърът в планините е силен и бурен! Максимални температури - между 0 и 6 градуса.

Утре валежите ще продължат, а по-значителни очакваме да са над Южна България. Ветровито ще се задържи в Източните области. Към неделя - постепенно спиране на валежите и утихване на вятъра.

От понеделник - постепенно повишение на температурите.

