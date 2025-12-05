Сарафов с опит да реди списъка с ад хок прокурори

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов се опитва да прочисти списъка на съдиите, които биха заели мястото на специални прокурор за разследване на главния и неговите заместници. На 7 декември изтича своеобразният мандат на досегашния ад хок прокурор Даниела Талева и започна процедура по актуализиране на списъка от съдиите, съгласни да заемат тази длъжност.

Опит да се "прочисти" списъка

Сарафов е пратил искане до Върховния касационен съд да изключи от листа всички членове на Съюза на съдиите в България и те да не участват в избора, при който на случаен принцип се избира следващият специален прокурор. По информация на в. "Сега" писмото му е било придружено от пълен списък на членовете на съдийската организация.

От ВКС са потвърдили след запитване, че на 11 ноември са получили искането на Сарафов. То е било докладвано на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за внасяне в заседание на Общото събрание, което утвърждава списъка. Така, на 20 ноември общото събрание оставя без разглеждане искането на Сарафов. Той нито има право да иска отвод в аванс, нито изобщо има думата, когато се определя спецпрокурорът.

Сарафов е пратил писмото си и до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която трябва да преназначи избрания съдия за спецпрокурор. Вероятно той разчита, че колегията, която досега го брани безусловно ще му угоди и няма да назначи съдия от ССБ за разследващ. Под въпрос е обаче дали изобщо колегията има право да откаже назначение.

Междувременно един от 12-те съдии, които бяха дали съгласие да са в списъка, се е отказал. И в него вече има само 11 магистрати.

Колкото до мотивите, с които Сарафов се опитва да "прочисти" списъка, за тях може да се предполага от искането за отвод, което той вече отправи срещу съдия Мирослава Тодорова, когато тя трябваше да се произнесе по прекратяването на една от преписките срещу него. Тогава той писа в искането си, разпространено от пресцентъра на държавното обвинение, че Тодорова не само изказвала мнение за него и заеманата от него длъжност, но и на 5 октомври Управителният съвет на ССБ оправил призив към него да си подаде оставката като и.ф. главен прокурор или да бъде отстранен от длъжност.

"Тази публично изразена позиция на ССБ изисква и предпоставя всеки член на въпросната съсловна организация, да се отведе по дела, по които се вявам страна в качеството ми на и.ф. главен прокурор", пишеше Сарафов в искането си.

Вероятно със сходни мотиви той се опитва да прочисти и списъка с потенциални разследващи срещу него.