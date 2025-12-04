Най-важните новини за деня: 4 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 декември 2025 г.

БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВЪН: ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СЕ ПОДПИСАХА И СЕ УВЕЛИЧАВАТ

Петиция "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!" за вота на недоверие пуснаха от "Продължаваме промяната-Демократична България". Към момента в нея са се подписали близо 43 000 души. Подписката ще бъде внесена публично и обявена от трибуната на Народното събрание. От коалицията съобщават, че следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие следващата седмица.

ПЛОЩАДЪТ СКОЧИ СРЕЩУ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ: КРУМ ЗАРКОВ ЗА МНОГОХИЛЯДНИЯ ПРОТЕСТ

„Площадът се изправи срещу Делян Пеевски като олицетворение на това, което се случва в държавата. Това, което ще е отдолу, когато падне Пеевски, са неговите присъдружни. Правителството и мнозинството правят всичко възможно да обяснят, че процесът е насочен към определени оперативни решение и това може да бъде преодоляно с определени технически мерки“. Това заяви бившият правосъден министър в служебните правителства на Румен Радев - Крум Зарков, пред bTV.

МЮСЮЛМАНИ В ОТПОР НА ПЕЕВСКИ: КОЙТО РАЗДЕЛЯ РОДОПИТЕ, ГО ГОНИМ С КАМЪНИ!

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски вчера извади етническата карта, заплашвайки ПП-ДБ, че "ако сеят омраза, ще я пожънат". Той обяви, че няма да позволи да бъдат обиждани "неговите братя" - турци, помаци и роми.

ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ: ЕДНА-ДВЕ ОСТАВКИ НЯМА ДА СА РЕШЕНИЕ НА СИТУАЦИЯТА (ВИДЕО)

Една-две оставки няма да са решение на ситуацията. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Павел Вълчев. Той отговори на въпросите ще стигне ли протестната енергия от последните дни за промени в управлението и ще оцелее ли, или ще падне правителството на Росен Желязков: “Ситуацията е изключително драматична, бих казал. И аз съм склонен да си мисля, че частични решения тип преформатиране, оставка на един-двама, не съм убеден, че ще решат ситуацията и ще спасят управляващите. В този смисъл те са изправени пред една изключително трудна ситуация, в която първо идеята с бюджета не е толкова решена вече. Те хубаво го изтеглиха, но трябва да предложат друг, който по някакъв начин да е балансиран.

"ВЕЛИЧИЕ" НА ПРОТЕСТ ПРЕД ДОМА НА БОЙКО БОРИСОВ. ГЕРБ: НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА СЕ СЛУЧВА ПОВЕЧЕ! (ВИДЕО)

Над 200 поддръжници на "Величие" се събраха на демонстрация пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя, след като по-рано през деня протестираха и пред Съдебната палата в София, където Софийският апелативен съд разглеждаше мерките за неотклонение на обвиняемите по делото "Исторически парк".

ПЪРВО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОТЕСТИТЕ: ВНУШИТЕЛНА ПОДКРЕПА, А ВСЕКИ ВТОРИ БЪЛГАРИН ИСКА ОСТАВКАТА НА ЖЕЛЯЗКОВ (СНИМКИ)

Първи социологически данни след многохилядните протести в десетки градове в страната с искане за оставка на кабинета Желязков и срещу политическото влияние на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. Според изследването на социолозите от екипа на Първан Симеонов и агенция "МЯРА" цели 71,3% от българите подкрепят протестите срещу властта. Това е сериозен дял, съизмерим с времето на протестите през 2020 г., отчитат изследователите.

СПОРЕД МИТОВ ВСИЧКИ ДРУГИ, НО НЕ И МВР, СА ВИНОВНИ ЗА ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПРОТЕСТА (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов е категоричен, че МВР не носи вина за ескалацията на напрежението по време на масовия протест на 1 декември, като обвини организаторите от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) за възникналите инциденти. По думите му именно тяхното решение да поведат шествие по несъгласуван маршрут е довело до риск от безредици и невъзможност полицията да осигури безопасност.

"УЖАСНО ЛИЦЕМЕРИЕ ЦАРИ НА ТОЗИ ПЛОЩАД" И "ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖИТЕ ТАМ СА СИ ИЗКАРВАЛИ ПАРИ": ИТН НАРУШИХА МЪЛЧАНИЕТО СИ

За първи път от месеци партия "Има такъв народ" наруши политическото си мълчание и то дни след многохилядните протести в десетки градове в страната с искане за оставка на правителството, в което те участват и управляват заедно с ГЕРБ-СДС, ДПС-НН и БСП. Поводът - изслушването на вътрешния министър Даниел Митов в пленарната зала, което доведе до взаимни обвинения и остри реплики между управляващи и опозиция.

ВЛАДИМИР ЗОМБОРИ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ: НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ГИ УПРАВЛЯВАТ (ВИДЕО)

Важно е всички ние, без значение кой колко е известен и популярен, да използваме основния инструмент на демократичното общество, а именно да протестираме, когато нещо не ни харесва, не ни устройва и не работи в наша полза.

LE MONDE: ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ, ВЛИЯТЕЛНИЯТ ОЛИГАРХ, КОЙТО ИЗВАДИ БЪЛГАРИТЕ НА УЛИЦАТА

Обект на американски санкции, лидерът на малка партия, представляваща турското и ромското малцинство, е обвинен, че дърпа конците на властта в страна, разядена от корупция. Докато България трябва да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., опозицията изисква оставката на правителството, подкрепяно от г-н Пеевски. Това пише френското издание Le Monde в материал, посветен на ситуацията у нас, озаглавен "Делян Пеевски, влиятелният олигарх, който извади българите на улицата". През 2020 година вестникът отново обърна внимание на политика със статията си "Делян Пеевски - най-могъщият и мразен олигарх в България" Actualno.com публикува материала от днес (4 декември) без редакторска намеса.

ОПИТ ЗА УДАР, НО ВСЪЩНОСТ БУМЕРАНГ? ИЛИ КАК СЕ "РАЗКРИВАТ" НАРУШЕНИЯ ВЪВ ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО

Прелюбопитен казус с извършен вътрешен одит на дейността на Министерството на отбраната придобива публичност посредством процедурата за парламентарен контрол на министрите, видя Actualno.com. Очевидно случаят представлява опит за удар срещу политически противници от опозицията, който обаче остава със спорен ефект. Ето и целия казус.

КОЙ УБИ МЕЧТАТА ЗА ЕДИНЕН ПАЗАР В ЕВРОПА?

Европейската икономика страдаше от липса на енергия и се чувстваше под обсада. Секторът на напредналите технологии изоставаше, докато производствените центрове в САЩ и Азия процъфтяваха. Дори транспортирането на най-обикновените стоки в цяла Европа изискваше от бизнеса да се справя с бюрократичен кошмар, пише Financial Times.

ЖЕСТОК УРОК В УКРАЙНА: РУСКИ ГЕНЕРАЛ РАЗБИ ТРОЛСКАТА ИЛЮЗИЯ ЗА "ЖЕСТА НА ДОБРА ВОЛЯ" ЗА КИЕВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По традиция, имаше подценяване на врага и надценяване на силите и способностите на нашите войници. Всеки, ако си спомняте, казваше на 22 февруари (2022 година), че войната ще свърши за 3 дни. Но, за съжаление, нещата не се развиха така". Думите са не на кого да е, а на бившия зам.-командващ руските сухопътни сили генерал-полковник Владимир Чиркин. Той беше безмилостен в интервю пред камера: "Давам слаба оценка на цялото руско разузнаване".

ЕСЕННИЯТ КОШМАР НА ПУТИН: БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН БРОЙ УКРАИНСКИ УДАРИ ПО РУСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ (ВИДЕО И СНИМКИ)

През есента на тази година Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли удари по повече от 50 обекта от енергийната и военнопромишлената инфраструктура на Русия, твърди Генералният щаб на украинската армия. Украинските отбранителни сили никога не са имали толкова голям брой успешни удари за толкова кратък период от време, изчисляват военни и икономически експерти, интервюирани от проекта "Схеми" на Радио "Свобода/Свободна Европа".

ЗАЩО ПУТИН Е УБЕДЕН, ЧЕ СЪДБАТА Е НА НЕГОВА СТРАНА

Владимир Путин е убеден, че светът се движи в желаната от него посока. Да, руската икономика е разтърсена от огромните военни разходи и санкциите – и в добавка към това от украинските атаки срещу танкери, петролни терминали и рафинерии. Въпреки това обаче, Путин има основателни причини да вярва, че неговите противници и конкуренти – от Вашингтон до Брюксел и Киев – са в още по-лошо положение.