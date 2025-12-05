В собствен сос или във вода ще плуват шараните? Проф. Георги Рачев посочи ще вали ли на Никулден

Шараните ще плуват в собствен сос и във вода, но това ще е ограничено само в тавата. Няма я зимата. Това е късно есенно време. В Гърция има предупреждение и червен код за много дъжд. И у нас вали, предимно в Югозападна България, но ще е много по-слабо и малко, отколкото в южната ни съседка. В събота, на Никулден, ще вали на повече места. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той обясни, че до 20 декември нищо бяло, като сняг, не се очаква. "Ще откриват зимния сезон, но няма да има сняг", каза той.

Времето днес

На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Минималните температури ще бъдат между 4 и 13 градуса, в София - около 6 градуса, а максималните - между 8 и 13 градуса, за София - около 9 градуса.

В събота валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще е умерен, по Черноморието и силен. Температурите ще са с малък дневен ход от 6-7 градуса на места в Западна България до 13-14 градуса в Източна.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните - по-високи с градус-два.