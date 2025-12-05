Войната в Украйна:

Axios: Вълна от заразна "зимна болест" с повръщане залива Съединените щати

05 декември 2025, 07:30 часа 207 прочитания 0 коментара
Axios: Вълна от заразна "зимна болест" с повръщане залива Съединените щати

Случаите на норовирус – силно заразен вирус, проявяващ се с тежко повръщане – отново се увеличават в САЩ. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разпространението му тази година започва седмици по-рано от очакваното. Ръстът идва на фона на увеличаващи се случаи на коклюш и продължаващата заплаха от COVID-19 и грип.

Експертите предупреждават, че за хора с отслабен имунитет, възрастни хора и малки деца инфекцията може да изисква медицинска намеса или дори хоспитализация. Новите данни на CDC показват, че през последните седмици случаите на норовирус са се удвоили, а процентът на положителните лабораторни резултати отразява тенденцията към ускорено разпространение. През декември 2024 г. страната отчете рекордно високи нива – почти 25% положителни тестове – последвани от спад, който сега отново преминава в рязък скок.

Норовирусът причинява възпаление на стомаха и червата, което води до силно повръщане и диария. Понякога е наричан "зимна болест с повръщане". По данни на Scientific American той заразява около 20 милиона души годишно. Важно е да се отбележи, че това не е "стомашен грип" – последният се причинява от грипния вирус и няма връзка с норовируса. Още: Живот след смъртта: Нова научна теория дава обяснение

Симптомите

Симптомите обикновено се проявяват между 12 и 48 часа след заразяване. Най-честите оплаквания са диария, повръщане, гадене, болка в стомаха и дехидратация, причинена от загубата на течности. По-рядко се наблюдават треска, главоболие или болки в тялото. Огнищата на норовирус засягат всички възрастови групи, но CDC посочва, че най-уязвими са децата и възрастните хора. Човек може да се зарази многократно, тъй като съществуват различни щамове, а генетични фактори също влияят върху риска от инфекция. Хората, които консумират сурови стриди и други миди, са особено изложени на опасност, подчертават от CDC.

Норовирусът е силно заразен и се предава най-често по фекално-орален път – чрез контакт със замърсени повърхности, храна или телесни течности. "Това означава, че сме боравили с нещо замърсено и правим всичко с ръцете си", обяснява лекарят от Синсинати Робин Чатман пред Американската медицинска асоциация. Вирусът може да се задържа дни или седмици и се разпространява особено бързо в среди с гъсто население – домове за възрастни, детски градини и круизни кораби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

CDC определя огнище като две или повече сходни заболявания, произтичащи от общ източник, за който се предполага или е лабораторно потвърдено, че е норовирус. В САЩ се регистрират около 2500 огнища годишно, а от 1 август до 13 ноември тази година вече са отчетени 153. Още: Идеология срещу образование: Защо американските деца не могат да четат?

Здравните власти подчертават, че добрата хигиена остава най-ефективната защита. Редовното миене на ръцете, старателното почистване на повърхности и измиването на плодове и зеленчуци значително намаляват риска от разпространение. Болните трябва да остават вкъщи най-малко 48 часа след изчезването на симптомите. Няма специфично лечение – симптомите обикновено отшумяват в рамките на 1 до 3 дни, а лекарите препоръчват прием на течности, почивка и лека храна.

Автор: Хърб Скрибнер

Превод: Ганчо Каменарски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
САЩ повръщане Ганчо Каменарски нов вирус норовирус
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес