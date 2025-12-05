Axios: Вълна от заразна "зимна болест" с повръщане залива Съединените щати

Случаите на норовирус – силно заразен вирус, проявяващ се с тежко повръщане – отново се увеличават в САЩ. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разпространението му тази година започва седмици по-рано от очакваното. Ръстът идва на фона на увеличаващи се случаи на коклюш и продължаващата заплаха от COVID-19 и грип.

Експертите предупреждават, че за хора с отслабен имунитет, възрастни хора и малки деца инфекцията може да изисква медицинска намеса или дори хоспитализация. Новите данни на CDC показват, че през последните седмици случаите на норовирус са се удвоили, а процентът на положителните лабораторни резултати отразява тенденцията към ускорено разпространение. През декември 2024 г. страната отчете рекордно високи нива – почти 25% положителни тестове – последвани от спад, който сега отново преминава в рязък скок.

Норовирусът причинява възпаление на стомаха и червата, което води до силно повръщане и диария. Понякога е наричан "зимна болест с повръщане". По данни на Scientific American той заразява около 20 милиона души годишно. Важно е да се отбележи, че това не е "стомашен грип" – последният се причинява от грипния вирус и няма връзка с норовируса. Още: Живот след смъртта: Нова научна теория дава обяснение

Симптомите

Симптомите обикновено се проявяват между 12 и 48 часа след заразяване. Най-честите оплаквания са диария, повръщане, гадене, болка в стомаха и дехидратация, причинена от загубата на течности. По-рядко се наблюдават треска, главоболие или болки в тялото. Огнищата на норовирус засягат всички възрастови групи, но CDC посочва, че най-уязвими са децата и възрастните хора. Човек може да се зарази многократно, тъй като съществуват различни щамове, а генетични фактори също влияят върху риска от инфекция. Хората, които консумират сурови стриди и други миди, са особено изложени на опасност, подчертават от CDC.

Норовирусът е силно заразен и се предава най-често по фекално-орален път – чрез контакт със замърсени повърхности, храна или телесни течности. "Това означава, че сме боравили с нещо замърсено и правим всичко с ръцете си", обяснява лекарят от Синсинати Робин Чатман пред Американската медицинска асоциация. Вирусът може да се задържа дни или седмици и се разпространява особено бързо в среди с гъсто население – домове за възрастни, детски градини и круизни кораби.

CDC определя огнище като две или повече сходни заболявания, произтичащи от общ източник, за който се предполага или е лабораторно потвърдено, че е норовирус. В САЩ се регистрират около 2500 огнища годишно, а от 1 август до 13 ноември тази година вече са отчетени 153. Още: Идеология срещу образование: Защо американските деца не могат да четат?

Здравните власти подчертават, че добрата хигиена остава най-ефективната защита. Редовното миене на ръцете, старателното почистване на повърхности и измиването на плодове и зеленчуци значително намаляват риска от разпространение. Болните трябва да остават вкъщи най-малко 48 часа след изчезването на симптомите. Няма специфично лечение – симптомите обикновено отшумяват в рамките на 1 до 3 дни, а лекарите препоръчват прием на течности, почивка и лека храна.

Автор: Хърб Скрибнер

Превод: Ганчо Каменарски