Министърът на културата мълчи: Меси ли се Тошко Йорданов в работата на Мариан Бачев?

След скандала с д-р Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов, който пък се оказа преподавател в актьорската школа на Мариан Бачев, от Съюза на артистите в България (САБ) излязоха с позиция, в която заявиха, че доверието им към Министерството на културата отдавна е свалено. От САБ посочиха също така, че в работата на културното учреждение активно се меси председателят на парламентарната група на ИТН и председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание - г-н Тошко Йорданов.

По този повод от Actualno.com изпратихме въпроси към министъра на културата Мариан Бачев, чрез които искахме да получим повече информация, както и да разберем позицията на министъра относно твърдението за намеса от страна на Йорданов. От 28.10 до излизането на този материал отговор така и не получихме.

Освен питането за това дали Тошко Йорданов пряко влияе на дейността на Министерството на културата, нашата медия зададе и още четири въпроса, касаещи важни аспекти от работата на културното учреждение.

Колко са уволнените служители на Министерството на културата

През юни месец в предаването Студио Actualno гостува д-р Диана Андреева-Попйорданова, която обърна внимание, че в Министерството на културата масово се уволняват експерти с противоречиви доводи. Въпросът, който преди седмица зададохме на министър Бачев, гласи: Колко специалисти в в държавните културни учреждения са били уволнени от встъпването Ви в длъжност на поста Министър на културата?

Попитахме министъра и дали в момента текат някакви проверки в културни учреждения и дали се работи по определени сигнали за злоупотреби.

Отговори нямаме.

Къде е културата в Бюджет 2026

Темата за първия бюджет на България в евро в последните дни е доста актуален, особено след като бе публикуван за обществено обсъждане със срок само един ден, предизвиквайки възмущението на граждани и специалисти. Разбира се, културата също е част от този бюджет и от Actualno.com искахме още миналата седмица да разберем подробности относно евентуално увеличение в заплащанията в сектора.

Уви, отговор не получихме.

Готов ли е Мариан Бачев да подаде оставка?

Последният въпрос, който зададохме на министър Мариан Бачев, бе дали е готов да си подаде оставката, ако му бъде поискана. Евентуална причина за това може да е новината, че той е собственик на актьорската школа в читалище в кв. "Изгрев", в която е преподавал Росен Белов, която, според кмета на района д-р Делян Георгиев, се помещава незаконно на въпросното място.

Оставката на Бачев може да бъде поискана и заради проваленото домакинство на срещата на ЮНЕСКО в София, макар че провала кабинетът приписа на бившия служебен министър на културата Найден Тодоров.

Мариан Бачев би могъл да си подаде оставката и заради това, че режисьорът Камен Калев отказа най-високото отличие, връчвано от Министерството на културата - "Златен век", с довод, че това е форма на протест срещу "настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни".

Разбира се, г-н Бачев изобщо не е длъжен да си подава оставката. Или да отговаря на въпроси, които уронват престижа му. Никой не бива да се меси в работата му. Освен Тошко Йорданов, евентуално.

