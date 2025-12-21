Спорт:

Оцеляване над облаците: 5 правила, които всеки турист трябва да знае

Планината привлича със своята красота, тишина и възможност за бягство от градския стрес. Но социалните мрежи създадоха една опасна илюзия – че върховете са просто декор за хубава снимка. Истината, която Планинската спасителна служба (ПСС) неуморно повтаря, е друга: планината не прощава на арогантните и неподготвените.

Ако сте решили да обуете туристическите обувки този уикенд, ето "златните правила", които могат да спасят живота ви.

1. Подготовката започва пред компютъра, не на пътеката

Най-голямата грешка е стихийният тръгване. Преди да излезете:

Проверете прогнозата на поне три места. В планината времето се мени за минути. Гръмотевична буря или гъста мъгла могат да превърнат лесен маршрут в капан.

Проучете терена. Колко е денивелацията? Има ли опасни участъци? Колко време отнема преходът (винаги добавяйте по 1-2 часа за почивки и непредвидени обстоятелства)?

Кажете на някого накъде отивате. Информирайте близък за точния си маршрут и очаквания час на завръщане.

2. Екипировката: Маратонките са за парка

„Виждаме хора по джапанки на Кончето или с градски кецове на Мусала“, споделят спасители.

Обувките: Трябва да са с твърда подметка и висок борд, който да държи глезена. Хлъзгавите камъни и сипеите не прощават на гладките подметки.

Принципът на „зелката“: Обличайте се на слоеве. Дори в подножието да е 30 градуса, на върха може да духа леден вятър. Винаги носете ветроустойчиво яке (shell) и дъждобран.

Светлина и енергия: Челникът (фенер за глава) е задължителен, дори да смятате да се върнете по светло. Батерията на телефона ви трябва да е на 100%, а външната батерия (power bank) в раницата е вашата застраховка живот.

3. Технологиите, които спасяват

Вашият смартфон може да бъде най-добрият ви съюзник.

Приложението на ПСС: Инсталирайте го. То позволява при инцидент да изпратите точните си GPS координати с един SMS.

Офлайн карти: Приложения като Maps.me или OruxMaps работят без обхват на интернет. Научете се да ги използвате предварително.

4. Психология на туриста: Кога да се откажем?

Най-трудното умение в планината е да се обърнеш назад.

Следете часовника. Ако е 14:00 ч., а вие сте едва на средата на пътя към върха – върнете се. Слизането в тъмното е най-честата причина за изгубване.

Слушайте тялото си. Ако някой от групата е изтощен, цялата група се съобразява с него. Никога не оставяйте най-бавния човек сам!

Не разчитайте на маркировката на 100%. Мъглата може да я направи невидима.

5. Планинска застраховка – малък разход, огромна помощ

Цената на една планинска застраховка за година е колкото две кафенета, но тя покрива разходите за спасителни акции, които иначе могат да ви струват хиляди левове. Хеликоптерното спасяване (когато е възможно) също е скъпоструваща операция.

Важни телефони:

112 – Единен номер за спешни повиквания

088 1470 – Телефон на ПСС (за абонати на всички мрежи)

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
