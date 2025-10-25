Съмнения за садизъм, извращения и дрога: Как се стигна до ареста на д-р Станимир Хасърджиев?

Дългогодишният председател на Националната пациентска организация и знакова фигура в защитата на правата на пациентите, д-р Станимир Хасърджиев, е задържан за постоянно в ареста. Тежките обвинения в принуда с оръжие, насилие и дрогиране на 20-годишен младеж разтърсиха обществеността и предизвикаха остра реакция от организацията, която той ръководеше, разкривайки картина на дълбока вътрешна криза и финансов колапс.

Обвиненията и предполагаемото престъпление

Според Софийската районна прокуратура, д-р Хасърджиев, заедно с още двама мъже – актьора от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски – са обвинени в престъпление, свързано с принуда. До арестите се стига след сигнал, подаден преди около месец от 20-годишен мъж.

По разкази на майката на пострадалия, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там обаче бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин". По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

В опит да се спаси, младежът е успял да се отвърже и е избягал, скачайки през нощта от терасата на петия етаж на тази на четвъртия. Там се е укривал в продължение на часове, докато е успял да се свърже с близките си, които са го открили с помощта на полиция в "неадекватно състояние и много дрогиран". По-късно младежът е настанен в болница заради странични реакции от приетите наркотици.

Софийският районен съд остави в ареста д-р Хасърджиев и Дряновски, докато на актьора Белов и на гръцкия гражданин бе наложена мярка "домашен арест". Прокуратурата обяви, че ще протестира по-леките мерки.

Реакцията: НПО се разграничава и разкрива пълен колапс

Най-острата реакция дойде от самата Национална пациентска организация, която излезе с позиция, с която не само се разграничи от своя дългогодишен лидер, но и го обвини в докарването на организацията до пълен колапс.

В официално изявление от НПО заявяват: "Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен". Оттам обаче допълват, че през последните години той "системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ".

Това поведение, според Управителния съвет, е довело до една от "най-дълбоките кризи в историята на НПО". Кризата е довела до напускането на целия оперативен екип и натрупването на значителни задължения към държавата, в резултат на което организацията е "практически парализирана и поставена в изолация".

Финансов крах и празни сметки

Шокиращо разкритие от извънредно Общо събрание на организацията е, че към момента НПО не разполага с никакви финансови средства и дори няма банкова сметка, тъй като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по заплатите на самия Хасърджиев. Той е бил единственият с право да се разпорежда със сметките на организацията.

Управителният съвет официално е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев още на 15 септември 2025 г. и заявява, че ще предприеме стъпки за оздравяване и преструктуриране на дейността.

Последствия и реакции от други институции

Театър "София" излезе с позиция, в която обяви, че отстранява актьора Росен Белов от участие в представления до изясняване на случая. От театъра заявяват, че "на сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни".

Детска театрална работилница "Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт", където Белов е бил преподавател, също го е отстранила.

Скандалът със Станимир Хасърджиев е не просто лична драма, а тежък удар върху цялото пациентско движение в България. Случаят повдига сериозни въпроси за контрола, прозрачността и морала в неправителствения сектор, особено в организации, които работят с най-уязвимите групи от обществото. Предстои съдът да се произнесе по тежките обвинения, но репутационните щети за каузата на пациентите вече са факт.

