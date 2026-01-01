МВР вади тежко въоръжени патрули след Нова година

МВР извади полицаи с дълго оръжие по централните улици, пред моловете и изобщо пред всички места, на които се събират повече хора в големите градове. Това се разбира и вижда от съобщение и снимки, пуснати от МВР.

"В първия ден на Новата година екипи на Дирекция „Жандармерия“ продължават да помагат за опазване на обществения ред. Допълнителни наряди са излъчени от Зоналните жандармерийски управления в София, Варна, Бургас и Пловдив", посочват от вътрешното министерство. Те ще изпълняват задачи в централните части на четирите големи града, където се очаква струпване на множество хора. Това са празничните базари, периметрите около големите търговски обекти и транспортните възли. Още: Еврото идва, измамите също: МВР с предупреждение към гражданите

Екипи на ЗЖУ-София са командировани и към Петрич, където се провеждат станчинарските игри "Сурва 2026". По традиция там празненствата започват още в Новогодишната нощ, когато различни фолклорни групи обикалят по домовете на хората и наричат, но официалната част е предвидена за преди обед и ще се състои пред общината, където се очаква голямо струпване на хора. Още: Близо 14 000 моторни превозни средства са проверени на пътя за нарушения

В самата Новогодишна нощ екипи на ЗЖУ-София и ЗЖУ-Пловдив се включиха в охраната на празненствата, организирани в центровете на столицата и града под тепетата. Сериозни нарушения на обществения ред не са констатирани, пишат още от МВР.