Национална мрежа за децата отчете ключови успехи през 2025 г.

Национална мрежа за децата, като едно от най-силните граждански обединения в България, заедно със своята общност от граждански организации, експерти и активисти, отчете какво е постигнала през 2025 г.

Ето какво пишат от организацията до медиите:

"Държавата получи оценка „Добър“ (3,53) в 14-ото издание на мониторинговия доклад „Бележник“ за грижата за децата и семействата. През 2025 г. влиянието на мониторинговия доклад продължи да нараства, като „Бележник“ беше представен не само в София, но и в още пет града в страната, с цел по-широк обществен и институционален дебат за детските политики.

Още: Всяко второ дете в България е жертва на насилие, експерти предлагат спешни мерки

През годината Национална мрежа за децата (НМД) направи важни стъпки за подобряване на детското здравеопазване, с фокус върху по-уязвимите семейства. Сред значимите резултати е осигуряването на безплатен антибиотик в две концентрации за лечение на най-честите детски инфекции за деца до 7 години – постижение, реализирано в резултат на последователните усилия на НМД и други граждански организации.

Чрез Мрежата за правна помощ на НМД подкрепихме рекордните над 90 юридически казуса на организации и граждани, свързани със защита на правата на децата. През 2025 г. мрежата вече обединява 40 адвокати и правозащитници от цялата страна.

Защитихме прозрачността и обществения интерес в каузата за изграждането на Национална детска болница, след като институциите отказаха да гарантират открит и смислен диалог, достъп до ключови процеси и изпълнение на поети ангажименти. След оставката на членовете на Обществения съвет, Национална мрежа за децата продължава активната си работа за създаването на истинска детска болница, отговаряща на нуждите на децата и семействата.

През цялата година с Парламентарната група за децата на НМД участвахме активно в работата на институциите за постигане на по-добро и по-качествено образование и здравеопазване за децата. Организацията последователно се застъпваше и за по-добра закрила на децата онлайн, както и за устойчивостта на Националния център за безопасен интернет, който през 2025 г. отбеляза 20 години от създаването си и продължава да се издържа единствено чрез дарения и европейски проекти.

Още: Добър 4, но с няколко стотни по-малко: Грижата за децата в България през 2025 г.

И през 2025 г. децата и младежите имаха ключова роля във всички събития и инициативи, организирани от НМД, като активни участници и носители на собствена гледна точка."

Това са само част от резултатите ни за годината, пишат още от Национална мрежа за децата. Пълният годишен отчет може да бъде намерен ТУК.