Национална мрежа за децата отчете ключови успехи през 2025 г.

26 декември 2025, 14:41 часа 281 прочитания 0 коментара
Национална мрежа за децата, като едно от най-силните граждански обединения в България, заедно със своята общност от граждански организации, експерти и активисти, отчете какво е постигнала през 2025 г.

Ето какво пишат от организацията до медиите:

"Държавата получи оценка „Добър“ (3,53) в 14-ото издание на мониторинговия доклад „Бележник“ за грижата за децата и семействата. През 2025 г. влиянието на мониторинговия доклад продължи да нараства, като „Бележник“ беше представен не само в София, но и в още пет града в страната, с цел по-широк обществен и институционален дебат за детските политики.

През годината Национална мрежа за децата (НМД) направи важни стъпки за подобряване на детското здравеопазване, с фокус върху по-уязвимите семейства. Сред значимите резултати е осигуряването на безплатен антибиотик в две концентрации за лечение на най-честите детски инфекции за деца до 7 години – постижение, реализирано в резултат на последователните усилия на НМД и други граждански организации.

Чрез Мрежата за правна помощ на НМД подкрепихме рекордните над 90 юридически казуса на организации и граждани, свързани със защита на правата на децата. През 2025 г. мрежата вече обединява 40 адвокати и правозащитници от цялата страна.

Защитихме прозрачността и обществения интерес в каузата за изграждането на Национална детска болница, след като институциите отказаха да гарантират открит и смислен диалог, достъп до ключови процеси и изпълнение на поети ангажименти. След оставката на членовете на Обществения съвет, Национална мрежа за децата продължава активната си работа за създаването на истинска детска болница, отговаряща на нуждите на децата и семействата.

През цялата година с Парламентарната група за децата на НМД участвахме активно в работата на институциите за постигане на по-добро и по-качествено образование и здравеопазване за децата. Организацията последователно се застъпваше и за по-добра закрила на децата онлайн, както и за устойчивостта на Националния център за безопасен интернет, който през 2025 г. отбеляза 20 години от създаването си и продължава да се издържа единствено чрез дарения и европейски проекти.

И през 2025 г. децата и младежите имаха ключова роля във всички събития и инициативи, организирани от НМД, като активни участници и носители на собствена гледна точка."

Това са само част от резултатите ни за годината, пишат още от Национална мрежа за децата. Пълният годишен отчет може да бъде намерен ТУК.

Елена Страхилова
