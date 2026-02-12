Без заплати от септември 2025 г.: Служители на "Свилоза" на протест

Над 250 работници от завод "Свилоза" в Свищов излязоха на протест пред предприятието. Причината - неплатени от пет месеца заплати. Голяма част от тях вече са напуснали и са регистрирани в Бюрото по труда. За последно работниците са получили по 1000 лева през август и септември. Възнагражденията в завода варират от 1300 до 2500 лева в зависимост в кой производствен сектор са заети хората.

"Аз напуснах на 14 октомври, последно съм взел през август 1000 лева. На мен ми се дължат 7500 лева", каза пред БГНЕС инж. Иван Каишев.

"Затова сме се събрали, да дадем гласност на това, което нас ни касае. От септември половин заплата имам да взема и остават октомври, ноември и декември", оплака се друг работник.

В търсене на решение

Собственикът на дружеството Красимир Дачев заяви, че в момента разпродава лично имущество и търси различни финансови източници, за да изплати дължимите заплати в рамките на февруари. Той допълни още, че заводът реално не работи от 9 месеца заради висока цена на дървесината и липсата на вътрешен пазар за целулозата, която се произвежда.

По думите му, от 22 предприятия в сектора, днес у нас няма нито едно.