Националната мрежа за децата: Държавата няма визия и услуги за зависими деца

Липсата на стратегия и реални услуги за деца в риск, включително наркозависими, изправя семействата пред безизходица. Това заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов.

По думите на Богданов един от основните проблеми е липсата на ясна държавна политика. „Преди шест години стратегията за детето беше отменена и оттогава институциите нямат визия накъде да вървят политиките в здравеопазването, социалните услуги и образованието“, каза той. Според него това води до системни пропуски - включително в разпознаването на насилие и прилагането на съществуващите протоколи.

Той подчерта, че сигнали за насилие се подават, но системата не реагира ефективно. „Нямаме нито една държавна услуга за наркозависими деца“, каза той. Особено остър е проблемът със зависимостите сред непълнолетните. „Когато детето ти се разпада в ръцете ти - психически и физически - няма къде да го заведеш. В България няма нито една държавна услуга за наркозависими деца. Има една платена в София“, заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата.

По думите му родители търсят алтернативи, включително изпращане на деца в чужбина, защото у нас липсва психосоциална и здравна подкрепа. Богданов отправи апел към възрастните и медиите за по-отговорен език. „Виктимизираме, лепим етикети, говорим по начин, по който не трябва. Трябва да успокоим децата, а не да ги плашим“, каза той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
