Най-важните новини за деня: 12 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 февруари 2026 г.

СЕКСУАЛНИ ПРАКТИКИ И РЕЛИГИЯ: РАЗТЪРСВАЩ РАЗКАЗ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН" ПРЕД ГЕНКА ШИКЕРОВА И МИРОЛЮБА БЕНАТОВА

"Първопричината за цялата общност около (Ивайло) Калушев, както и основен спонсор, се оказва София Андреева. В интервюто си за предаването "Дневен ред" тя разказва как е психирала сина си, защото го хванала да пафка трева, подлагала го на ежедневен тормоз и тестове, водила го в метадоновия център на Сточна гара (за трева!) изключила го от училище и го дала на Калушев, заедно с пари, за да заминат за Мексико". Такова заключение направи Иван Калчев, кандидат за депутат от Зелено движение преди 4 години, който е известен и с доброволната си военна служба в подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу окупаторите от Русия.

"ЗА МЕН ТОВА Е СЕКТА": ЧЛЕН НА ГРУПАТА НА КАЛУШЕВ ПРОГОВОРИ С ТВЪРДЕНИЯ ЗА СЕКСУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА (ВИДЕО)

Бивш "ученик" на Ивайло Калушев твърди, че още през 2022 г. е подал сигнали до службите за сексуални посегателства срещу него, но по думите му институциите не са предприели реални действия. Историята му излиза наяве след трагичните събития край Петрохан и връх Околчица. 31-годишният Валери, син на проговорилата вчера София Андреева, заявява в интервю за BIRD, че е потърсил ГДБОП от страх, че случилото се с него може да се повтори и с други деца. "Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г., защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков", разказва той. По думите му е имал общо четири контакта със службите, като по случая "Петрохан" е бил разпитван два пъти.

"ЗВЕРСКА АТАКА СРЕЩУ МЕН": САНДОВ ЗА СДРУЖЕНИЕТО НА РЕЙНДЖЪРИТЕ И КАКВО СА ПРАВИЛИ НА ПЕТРОХАН

„Нямам предявено обвинение и би било нелепо, ако имам такова. Единственото, което мога да кажа е, че още през 2022 г. през лятото съм давал обяснения на ДАНС във връзка с рамковото споразумение за партньорство с „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ)“. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов пред БНТ за шесторното убийство „Петрохан-Околчица“.

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН": КОЙ Е СТРЕЛЯЛ - ПРОКУРАТУРАТА ДАДЕ ОТГОВОРИ

Дългоочаквани новини - излязоха първи официални данни по случая "Петрохан - Околчица" от специфично криминалистично изследване, което по безспорен начин установява дали даден човек е стрелял с огнестрелно оръжие. Става въпрос за т.нар. барутни натривки - прокуратурата официално обяви резултати от тези изследвания. Оказа се обаче, че еднозначни резултати има само при намерените три тела до връх Околчица - на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. От натривките там се изяснява, че Калушев и Златков са произвели изстрели.

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ: ПОЛИТИЦИТЕ И СЛУЖБИТЕ НАЛИВАТ КЕРОСИН В СЛУЧАЯ “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Вместо да гасят пожара, политиците и службите наливат керосин в случая “Петрохан – Околчица“. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той коментира реакциите и политизирането на трагедията: “Това се оказа неминуемо, защото така наречените компетентни органи и институции мълчаха твърде дълго. И тази тишина, особено в съвременното общество, в което информационният поток е не 24/7, а трябва друга мерна скорост да измислим, няма как такова нещо да остане незабележимо. То и не е незабележимо. И версиите за него да не седят в пространството, просто защото в такова време живеем.

"НИКОЙ НА НИКОГО НЯМА ДОВЕРИЕ": ГЮРОВ ВЗЕ МАНДАТА С ОБЕЩАНИЕ И МОЛБА

"Ситуацията не е нормална. Това е една ситуация, в която никой на никого няма доверие и вие ми давате вашето доверие. Аз го приемам, въпреки уговорката от един ограничен избор. Аз ще подходя с разум и ще подходя с отговорност", каза номинираният за министър-председател Андрей Гюров след като взе мандата за съставяне на служебно правителство от президента Илияна Йотова. Гюров беше посочен от Йотова за служебен министър-председател измежду петима от "домовата книга", които изразиха съгласие да поемат тази отговорност. Другите възможни кандидати бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

ВАНЯ НУШЕВА: ИМА ШАНС ВЕТОТО ЗА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ДА БЪДЕ УВАЖЕНО ОТ ПАРЛАМЕНТА (ВИДЕО)

Има шанс ветото за промените в Изборния кодекс да бъде уважено от парламента. Това каза в предаването Студио Actualno експертът по изборни системи и политолог Ваня Нушева. Тя прогнозира дали парламентът ще преодолее, или ще уважи ветото, което президентът Илияна Йотова наложи върху промените в Изборния кодекс, които ограничаваха броя на секциите за гласуване в страни от Европейския съюз до 20: “Аз мисля, че има определени шансове това вето този път да бъде уважено. Не трябва да забравяме, че преодоляването на ветото на президента става със 121 гласа от всички депутати в парламента. А това, което виждаме в последната седмица, е една промяна в ръководството на БСП.

ТРИКОВЕ И НАДЦЕНЯВАНЕ: ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РЕАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2025

Фискалният съвет (ФС) дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. Това се посочва в негово становище за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., основано на наличните данни към края на годината. От ФС изтъкват като проблеми силно надценените прогнози, както и използването на фискални трикове за изпълнението на бюджета за 2025 г.

БЕЗ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ ОТ МЕСЕЦИ: ЛЕКАРИ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРАДСКА БОЛНИЦА В СОФИЯ АЛАРМИРАТ

Лекари, медицински сестри и останалия персонал в Четвърта градска болница в София не са получавали заплатите си от месеци. Те са и без внесени осигуровки. Това научи Actualno.com от работещи в общинската болница, които пожелаха да останат анонимни, тъй като се страхуват, че ще бъдат уволнени и няма да получат възнагражденията, които са изработили. Лечебното заведение е в много тежко финансово състояние от лятото на 2025 г.

ЩЕ ИМА ЛИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ И КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА? (ВИДЕО)

За деветнадесета поредна година Националният археологически институт с музей при БАН представи традиционната временна експозиция „Българска археология“, която обобщава най-значимите резултати от археологическите проучвания през изминалия сезон. Изложбата „Българска археология 2025“ събира над 300 експоната от 31 археологически обекта с хронологичен обхват от Праисторията до Късното средновековие.

РУСКИТЕ ХИБРИДНИ АТАКИ СЕ ЗАСИЛВАТ. КАК ЩЕ ОТГОВОРИ ЕВРОПА?

Саботажите се утвърдиха като един от основните инструменти на руската хибридна война в Европа. От палежи на складове и бомби в пратки до атаки срещу железопътни линии, по които се доставя помощ за Украйна, както и вандализъм, съзнателно заснеман и разпространяван в социалните мрежи - тези инциденти поотделно може да изглеждат ограничени по мащаб, но взети заедно очертават координирана кампания, целяща да повиши цената на европейската подкрепа за Киев.

"ИДИОТИ": ВЪТРЕШЕН ВЗРИВ СРЕЩУ СПИРАНЕТО НА ТЕЛЕГРАМ В РУСИЯ. ПУТИН С МЯРКА ДА ПАЗИ ВЛАСТТА СИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руски военни части в Запорожка област са започнали да отстъпват. Това казва руското опозиционно издание The Moscow Times. “Опасенията на Z-каналите, че спирането на сателитната интернет услуга Starlink ще подкопае позициите на руската армияна фронтовата линия, започнаха да се сбъдват. Украинските сили напреднаха в Запорожка област, след като руски части губят сателитна връзка“, заяви висш служител на НАТО пред The Moscow Times.

СЕКСУАЛНАТА ПИРАМИДА НА ЕПСТИЙН: ПРИЗНАТЕЛНИ РУСКИНИ ОСИГУРЯВАЛИ МОМИЧЕТА (СНИМКИ)

Архивът на Джефри Епстийн, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, разкри истинския мащаб на участието на модели от Русия и бившия Съветски съюз в секс империята на финансиста. Журналисти от "Агентство" проучиха детайлно архива, за да разберат как е работила схемата за примамване на жени за проституция и как някои от тях самите са станали помагачи на финансиста.