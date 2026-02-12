Археолози разкриха какво символизират сандалите на Тутанкамон

Археолози откриха необичаен чифт сандали в гробницата на цар Тутанкамон, украсени с фигури на вързани хората по стелките. 3300-годишните парчета са били част от десетки чифтове обувки, които са съпътствали младия фараон в отвъдния живот. Това съобщава изданието Live Science.

Символика на сандалите на Тутанкамон

Сандалите са открити през 1922 г. по време на разкопки, извършени от британския археолог Хауърд Картър и местни работници. Те са били открити сред хиляди други предмети, заровени в гробницата, въпреки че е трудно да се определи точното местоположение на обувките, тъй като някои от артефактите са били преместени или ограбени в древността.

Размерът на сандалите е 28,4 × 9,2 см, което съответства приблизително на мъжки размер US 11,5 (EU 45). Те са били изработени от дърво и декорирани с фурнир, зелена кожа и златно фолио. Арковидната част на всеки сандал изобразява двама пленници, вързани с лотос и папирус. По периметъра са нарисувани осем вида оръжия с лък, които заедно с каишка с форма на лък образуват „Деветте лъка“ - обобщен символ на враговете на Египет.

Днес чифтът е изложен в Египетския музей в Кайро. Както е отбелязано на визитната картичка на музея, дизайнът върху обувките символизира абсолютната власт на фараона, а Деветте лъка са „подредени така, че краката на царя да стъпват върху тях, символизирайки потъпкването на враговете на Египет от монарха“.

Златни сандали и капачки за обувки са открити на мумията на Тутанкамон, но все още не е известно дали е носил другите открити чифтове обувки през живота си или са били направени специално за погребение.

Гробницата на фараона Тутанкамон е открита в Долината на царете в Египет на 4 ноември 1922 г. И до днес няма по-значимо събитие в историята на египтологията от това откритие. Според учените, Тутанкамон е играл второстепенна роля в историята на Древен Египет, но се е превърнал във велика фигура за световната наука.

Изследователят Хауърд Картър, който е открил гробницата, отбелязва, че най-голямото постижение на Тутанкамон е, че „той е починал и е бил погребан“. Съкровищата от гробницата на Тутанкамон са от значителна стойност не само защото са направени от злато. Гробницата е била практически недокосната от древни разбойници, а изследователите са видели много от предметите от бита на древните египтяни за първи път.

