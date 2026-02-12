Атанас Запрянов се срещна с гръцкия си колега: За какво си говориха?

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас проведе двустранни разговори с колегите си от Франция и България в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел днес, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Разговорите с френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен са били фокусирани върху стратегическите отбранителни отношения и подновяването на Споразумението за стратегическо партньорство в отбраната и сигурността, подписано между двете страни през 2021 г.

Разговорите с българския министър на отбраната Атанас Запрянов са били свързани със засилване на отбранителните връзки между Гърция и България, посочва изданието. Дендиас също така е информирал колегите си от другите членки на НАТО за модернизацията на гръцките въоръжени сили чрез програмата "Дневен ред 2030", гръцкия Център за иновации в отбраната и проекта за многопластова противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил".

