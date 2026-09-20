Най-добрите оператори на дронове в Сухопътните войски мерят сили

На учебен център "Сливница" бе дадено началото на състезанието за оператори на безпилотни летателни апарати от различни формирования на Сухопътните войски "Ястребово око - 2026". В надпреварата тази година се включват 8 отбора, всеки в състав от един водач и двама оператори на дрон.

Началото на надпреварата постави заместник-командирът на Сухопътните войски – бригаден генерал Пламен Йорданов.

Състезанието за майсторско управление на дронове преминава в два етапа. В първия осемте отбора трябва да преодолеят две различни трасета, изпълнени с препятствия. При класирането значение имат както времето за изпълнение, така и прецизността и техниката на полета.

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Операторите управляват дроновете без пряк зрителен контакт с машините и с препятствията по трасето. Те разчитат единствено на картината, която дронът предава в реално време. А към всичко това се добавя и още един фактор – поривите на вятъра, които изискват постоянни корекции и допълнителна прецизност.

Другата седмица трите най-добри отбора ще се изправят един срещу друг във финалния етап на "Ястребово око", където ги очакват още по-сложни препятствия и по-динамични условия.

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