Готви се мащабна реформа в туризма: Очакват 5 млн. туристи за целия сезон

Над 627 млн. евро са приходите от нощувки за периода май-юли, което е ръст от 13% спрямо миналата година. Това съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров.

Регистрираните летовници за трите месеца са почти колкото преди година – около 3,2 млн. Очакванията са броят им до края на сезона да достигне 5 млн. души.

Димитров бе в Царево на национален форум „Дълголятие. Гостоприемно море 2026“ с представители на местната власт и бранша.

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Това не е краят на сезона, все още има заетост на базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.

"Отново българският турист е водещ. Нещо, върху което трябва да поработим, тоест да засилим повече чуждостранните, без, разбира се, да зачеркваме българите. Това са най-желаните туристи. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май – юли и приходите от нощувки действително са около 13% повече", заяви той.

Готви се мащабна реформа

Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина, по който ще се работи в сектор туризъм.

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"Краткосрочните наеми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. Това е европейска директива. Тук бих искал да се обърна към кметовете: моля ви, помогнете ни, и всъщност вие ще го видите това по постъпленията от туристически данък, които ще бъдат значително по-големи. А второто направление ще бъде една промяна в Закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама", заяви министърът.

Източник: БГНЕС

Именно думата свързаност той открои като ключова, предаде БНР.

С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му.

Морските кметове на юг също отчетоха добър сезон. Домакинът – градоначалникът на община Царево Марин Киров подчерта, че гостите са още по цялото Южно Черноморие.

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"Дестинация Южно Черноморие се утвърди като привлекателна за българския турист. Оптимален туристически сезон на фона на военните конфликти, на първа година в еврозоната. Очакванията за спад всъщност гоним нивата от миналата година, което за нас е добре", заяви кметът.

Сезон, който доближава, а в някои сектори надминава лято 2025, пък каза кметът на община Приморско Иван Гайков.

"Има браншове, в които се забелязва ръст спрямо миналата година, което ни дава надежда, че качественият туристически продукт и взискателността към него дава своето отражение", добави той.

За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германски пазар. Идеята е догодина сезонът за стартира с Великден, да продължи с "Евровизия" и без да затварят хотелите, да влязат в активния сезон.

За готовността за организацията на мега музикалното събитие, чието домакин е Бургас, зам. кметът с ресор туризъм Манол Тодоров бе оптимист.

"Ние бяхме готови още с кандидатурата, така че оттук нататък остава да изпълним това, което сме казали, че можем да направим за Бургас и региона. Защото, когато говорим и за "Евровизия", и за "Джиро д'Италия", което беше през тази година, няма как да се справим без помощта на съседните общини и на държавата. Така че сме напълно готови", заяви той.