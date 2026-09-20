Бленджини няма обяснение за загубата на България: Направихме много грешки, Германия спечели заслужено

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини говори след отпадането на неговия тим от Европейското първенство по волейбол. "Лъвовете" полетяха с 2:0 в 1/8-финала с Германия, но бяха безмилостно приземени с обрат за 2:3. Италианският специалист призна, че няма обяснение за загубата на неговите възпитаници. Той не скри разочарованието си и заяви, че заедно с екипа си ще направят подробен анализ на представянето на тима.

Джанлоренцо Бленджини: Приемаме загубата, но наистина боли

Бленджини призна, че "лъвовете" загубиха концентрация, след като поведоха с 2:0, и позволиха на съперника да поеме инициативата: "Мисля, че при 2:0 за нас съперникът пое много по-големи рискове, както на сервис, така и в атака. Ние като че би загубихме малко концентрация и част от енергия ни. Имаше спад при нас в някои технически елементи, като сервиса, направихме много грешки. А това им позволи на тях да атакуват по-лесно, особено през центъра. Като цяло анализът е, че направихме много грешки на сервис, но истината е, че загубихме баланс. При 2:0 спадна нивото ни, а те поеха по-големи рискове. В крайна сметка знаехме, че ще е труден мач и спечелиха германците, бих казал заслужено, защото бяха по-добри в някои от решаващите моменти на срещата."

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"Ние, треньорите, не можем да кажем какво бихме променили след подобна загуба", продължи италианецът. "Трябва да анализираме мача, сега не е моментът да правим обобщение. Сега няма смисъл да разсъждаваме как е трябвало да атакуваме някои топки. Ясно е, че когато сме сбъркали толкова сервиси, първата мисъл е, че е трябвало да направим по-малко грешки от начален удар. Ако бяхме сервирали по-сигурно, но бяхме загубили мача, щеше да се чудим защо не сме поели по-големи рискове. Но като треньор аз не влизам в този разговор, опитвам се да разбера какво е станало."

Бленджини извлече и позитивите от Европейското

"Когато допуснем такава загуба, за мен е много трудно да се усмихна и да намеря нещо позитивно. В този момент в сърцето ми има повече съжаление за това, което се случи в края на мача. През това лято в отбора се утвърдиха някои млади момчета, които представляват не само бъдещето, но и настоящето. Някои от тях поставяме в центъра на проекта, за който продължаваме да работим. Завършваме едно лято, в което играхме много мачове срещу различни отбори и срещу такива, които са по-добри от нас в ранглистата. Като цяло успяхме да свършим добра работа за нашия ранкинг. Понеже ме питате какво позитивно ще запомня, сега изпитвам наистина голямо съжаление, че загубихме срещата. Но да играем пред тази публика и да усетим тази любов, която ни даваха хората всеки ден е това хубаво нещо. Приемаме загубата, но наистина боли от нея", завърши българският селекционер.

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