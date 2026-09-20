Още една кандидатпрезидентска двойка ще бъде обявена на 22 септември

На 22 септември в 12:30 ч. във Велико Търново „Възраждане“ ще обяви кандидатпрезидентската двойка за предстоящия вот на 25 октомври. Това обяви Цончо Ганев.

„Изключително символично е точно на Деня на независимостта да го направим“, каза той.

„Една от причините да забавим страшно много нашите кандидати за президент и вицепрезидент е, че нашите избиратели постоянно ни пишеха и искаха да проведем разговори с всички партии, сдружения и организации, които са извън парламента. Да седнем на една маса и да говорим за обща кандидатура, за да има алтернативно решение. Това отне доста време“, обясни Ганев.

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„Направихме социологическо проучване, за да видим кои са най-предпочитаните от избирателите на „Възраждане“ кандидати за президент и вицепрезидент. Данните вече са обобщени и затова на 22 септември ще ги обявим“, уточни той.

Източник: БГНЕС

Кампанията не е кална

Цончо Ганев отказа да каже дали самият той или Костадин Костадинов са сред имената, защото не иска да прави спекулации, предаде бТВ.

Според него на този етап кампанията за президентските избори изкарва неща, които са факти и не би я нарекъл „кална“.

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„Относно помилването на Йотова, аз съм пуснал официално писмо до министъра на правосъдието да ми даде записа от камерата в Централния затвор. Видях с очите си запис, когато се очаква, че е изключително тежко болен, как той се бие – бие се мъжката с шутове и юмруци“, каза Цончо Ганев.

„Същото лице, когато предстои да бъде помилвано от Йотова, не само ходи, ами и се млати като първобитен човек в болничното отделение на затвора“, допълни той.