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20 септември: Кръстоносците влизат в България

20 септември 2026, 7:45 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: Jean Colombe / Public Domain
20 септември: Кръстоносците влизат в България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

20 септември 1444 година: Кръстоносците влизат в България

На този ден 1444 година кръстоносците, предвождани от Владислав III Варненчик и трансилванския войвода Янош Хуняди, преминават Дунава при Оршова и влизат в поробената българска територия. Цяла Северна България от Видин до Калиакра е освободена. Но срещу значителна сума Венеция извършва предателство и в резултат на това от Мала Азия се прехвърлят голям брой османски турци на европейския бряг.

На 10 ноември 1444 година се състои решителната битка с османците при Варна. Младият крал Владислава решава да наруши първоначалния военен план, подведен от авантюристичния си дух. В момент, когато Хунияди вече печели сражението, Владислав Варненчик прави отчаян опит също да си спечели славата на победител. Той решава да напусне командния пункт и да се вреже в центъра на еничарите, пазещ султана. В този необмислен ход младият крал губи живота си. Еничарите забиват главата му на кол и с нея посрещат настъпващите християнски войски. Това напълно ги отчайва и те отстъпват в сражението. Християните губят сражението и България е окончателно завладяна. След 7 години окончателно пада и Константинопол. 

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20 септември 1875 година: Братя Жекови загиват в Старозагорското въстание 

На този ден през 1875г. по време на Старозагорското въстание загиват революционерите братя Жекови. Те участват активно в Старозагорския революционен комитет и подготовката на Априлското въстание. Тяхната къща става сборен пункт за въстаниците.

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Жекови намират смъртта си в село Милево, днешно Елхово. Двамата братя, които Иван Вазов възпява в творчеството си, загиват в неравен бой с противника. Стихотворението "Братя Жекови" е част от цикъла "Епопея на забравените". 

Въпреки че Старозагорското въстание завършва с неуспех, историците не подценяват неговата роля. Те го разглеждат като подготовка за Априлското въстание, което успява да привлече вниманието на Великите сили и да постави освобождението на България на дневен ред.

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На този ден кръстоносци Старозагорско въстание
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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