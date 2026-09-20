България на първо място по медали: 4 медала от 33-тата Балканска олимпиада по информатика

Най-добрите български ученици по информатика записаха поредно силно представяне тази година и спечелиха 2 златни и 2 сребърни медала от Балканската олимпиада по информатика (BOI), която се проведе в Тирана, Албания. Това съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Златни медали спечелиха Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ, София), който завърши на 2-ро място, и Кирил Зулямски (9. клас, СМГ, София), който се класира 3-ти.

Сребърни медали завоюваха Александър Пендов (10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив), завършил 9-и, и Сава Делев (10. клас, ПЧМГ, София), който се нареди 13-и.

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Трима от четиримата български състезатели са в топ 10 на олимпиадата, а представянето на отбора поставя България на първо място по медали и точки в неофициалното отборно класиране сред участниците от 13 държави членки и 5 гостуващи страни.

По този начин отборът затвърди водещите позиции на България на Балканите и за втори път за последните три издания е на първо място по медали и точки в неофициалното отборно класиране.

Ръководители на националния отбор са Илиян Йорданов (ИМИ-БАН и INSAIT) и Петър Петров (ИМИ-БАН).

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