"Воин на Орбан, напил се до смърт": Плиснаха вино в лицето на унгарския премиер Петер Мадяр (ВИДЕО)

Унгарският премиер Петер Мадяр беше залят нарочно с вино снощи по време на Фестивала на гроздобера в град Сексард. На видеото, което той самият публикува във Фейсбук, се вижда как мъж на няколко метра от премиера отпива глътка от чашата си, след това плисва съдържанието й в лицето на Мадяр и си тръгва. Премиерът остава на мястото си и реагира с ирония на ситуацията, наричайки нападателя "паднал воин" на предишния министър-председател Виктор Орбан, "напил се до безсъзнание".

"Паднал воин на Орбан се напи до смърт. На връщане от Печ, спряхме на фестивала на реколтата в Сексард по покана на местните жители. Сигурно "джентълменът" е бил притеснен от това, че всички се забавляваха добре и че разговаряхме със стотици хора и си направихме снимки. Не беше достатъчно смел да се приближи и може би да ме погледне в очите.

Жалко за хубавото вино...

Но поне не беше окован за оградата, както учат по Hírtv", написа Мадяр.

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