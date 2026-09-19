Ямал и Рафиня нямат спирка! Хеттрик на бразилеца удължи отличната серия на Барселона

Отборът на Барселона продължава отличното си представяне от началото на сезона. Каталунците победиха с 3:1 при визитата си на Севиля в мач от седмия кръг на испанската Ла Лига. Въпреки че изостана в резултата, тимът на Ханзи Флик не се притесни за момент и стигна до крайния успех. Голямата звезда на вечерта отново бе капитанът Рафиня, който отбеляза и трите попадения за каталунците. Ламин Ямал пък блесна с две асистенции.

Барселона премина и през Севиля

Каталунците започнаха много по-силно, като още в 8-а минута вратарят на Севиля Одисеас Влаходимос изби удар на Ламин Ямал в гредата. Домакините обаче не се забавиха с отговора, а той се оказа във вратата на Барселона. В 19-а минута андалусийците излязоха напред в резултата, след като Юсуф Фофана се разписа с глава. Реакцията на шампионите бе светкавична. Няма и пет минути по-късно Рафиня бе изведен по отличен начин от Андреас Кристенсен, преодоля стража на Севиля и прати топката в мрежата му за 1:1.

ОЩЕ: Сложиха Ламин Ямал на мястото му, след като се заяде с носителя на "Златната обувка"

Малко след това Роби Юр стреля на сантиметри от целта. Десетина минути преди края на първото полувреме каталунците имаха претенции за дузпа, след като Ямал бе съборен в наказателното поле. Съдията подмина ситуацията, а след преглед с ВАР стана ясно, че решението му е било правилно. В самия край Феликс Корея пропусна добра възможност да изведе Севиля отново напред. Така двата тима се оттеглиха на почивката с по един гол във вратата си.

Каталунците излязоха през второто полувреме в търсене на победата. В самото начало удар на Ямал прелетя на сантиметри от лявата греда на Влаходимос. Натискът на Барса продължи и скоро се отплати с попадение. 19-годишната сензация на тима качи топката на главата на Рафиня, а той я насочи в мрежата за втори път тази вечер. Малко по-късно бразилецът се размина с трети гол, тъй като ударът му се отби от гредата. Рафиня все пак оформи своя хеттрик в 69-а минута, когато отново бе изведен от Ямал и прехвърли стража на Севиля още веднъж за крайната победа с 3:1.

ОЩЕ: Барселона пише история: Това не се е случвало никога