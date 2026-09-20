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Кой има имен ден днес, 20 септември 2026 г. Честито!

20 септември 2026, 5:55 часа 948 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 20 септември 2026 г. Честито!

На 20 септември 2026 г. имен ден отбелязват мъжете, които носят името Евстатий. Св. великомъченик Евстатий живял през втората половина на първия и първите десетилетия на втория век. Като езичник носел името Плакида. Бил прославен римски пълководец при царуването на императорите Тит и Траян.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка! 

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат! 

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през септември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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