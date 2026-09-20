"Българите не искат българско вино, пият френско": Гроздето стои необрано, браншът готов за протести

Браншът на винопроизводителите е в криза и в стачна готовност.

Гроздоберът е в разгара си, като тази година реколтата е много добра и се очаква висок добив от грозде. Част от лозовите масиви обаче стоят необрани, тъй като гроздето не се изкупува или се търгува на много ниски цени.

Причината – винарските изби са препълнени с вино, което губи позиции на международните пазари, а българите предпочитат италиански, френски и испански вина.

Още: България изнася по-малко, но по-скъпо вино

Добра реколта, но много проблеми

С добра реколта и качествено грозде се хвалят производителите във Великотърновско. В цялата страна обаче пазарът е свит заради виното, което не се изкупува за поредна година. Евтиният внос от средиземноморските лидери във винопроизводството също притиска българските лозари.

„През последните 2–3 години няма такова търсене на български вина и това се обуславя от прекомерния внос. Италиански, френски вина, също имаме голямо засилване на наливните вина. Франция, Испания, Италия, най-вече Испания – на такива цени, на които ние и да бягаме срещу тях, не можем да ги стигнем – 60–70 евроцента за литър вино“, казва Атанас Василев, изпълнителен директор на „Винпром – Свищов“ и председател на Националното сдружение на българските лозари.

Десетки декари лозови масиви стоят необрани. Фермерите не наемат берачи, защото разходите им стават непосилни.

Още: Заради НАП: Лозари и винари блокираха главния път за Слънчев бряг с тежка техника (СНИМКИ)

„Това, което сега го гледаме, е бяло грозде, което не е намерило реализация на пазара. Те, хората, при тези ниски изкупни цени не намират смисъл да влязат в лозята си и да берат грозде, защото трудно се покриват разходи за самия гроздобер“, посочва Атанас Василев.

Източник: Pixabay

„Цената на работната ръка се повишава, от друга страна все по-малко хора има желаещи да работят. В някои наши съседни държави – Гърция и Румъния, там лозарите са освободени от осигуровки, тоест държавата подпомага работниците, тази временна заетост“, казва Димитър Димов, собственик на винарска изба.

Българското вино губи позиции на международните пазари и все по-трудно се реализира на вътрешния пазар, предаде бТВ.

„В България все още съществува и нерегламентирано производство на домашно вино, което обаче под знака „домашни“ продава, търгува с вина. В момента това е един от най-слабо подпомогнатите отрасли. Годишно лозарите получават около 14 евро на декар“, посочва Станимир Стоянов, председател на Съюза на енолозите и изпълнителен директор на „ЛОВИКО – Сухиндол“.

Чакат се мерки от държавата

От бранша очакват държавата да предприеме мерки. До момента е обещана само т.нар. „украинска помощ“, като за лозарите тя възлиза на 21 евро на декар, при положение че разходите им стигат до 600 евро на декар.

„Когато приключим кампанията, ние сме заявили стачна готовност и тя ще бъде такава, за да се обърне внимание на нашия сектор и да вървим в правилна посока“, казва Атанас Василев.

„Нашата задача е заедно с помощта на държавата да направим българското винарство и лозарство един отрасъл, който да бъде достатъчно конкурентен на останалите държави“, посочва Станимир Стоянов.

За да оцелеят, лозари и винопроизводители разчитат на българските потребители да ги подкрепят, както и на туристическия бранш. Едно от предложенията им е държавата да освободи частично българските вина, които се предлагат в ресторантите, от ДДС, а защо не и всички останали храни от родно производство.