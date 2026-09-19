Зидан започна с промените във Франция - забрани една от най-странните традиции на "петлите"

Промените в националния отбор на Франция продължават. Както е известно, Дидие Дешан прекрати успешния си престой начело след края на Мондиал 2026. Под негово ръководство "петлите" спечелиха световната титла през 2018 година, след което пропуснаха шанса да я защитят, а също така играха финал на Евро 2016. На негово място пристига друга легенда на Франция - Зинедин Зидан, който бързо се навил да се завърне край тъчлинията.

Зидан с първи промени начело на Франция

През последните години феновете свикнаха звездите на "петлите" да се явяват на международни мачове в най-различни странни, ексцентрични и ефектни тоалети. Те поддържаха популярна традиция, за да бъдат заснети от разпалената тълпа от фотографи и снимките да бъдат споделени по целия свят. Това обаче няма да продължи. Зидан забрани на камерите да снимат играчите при пристигането им в легендарния френски тренировъчен център "Клерфонтен". Това е само едно от редицата правила, наложени от новия селекционер.

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"Първата промяна засяга обявяването на първия му състав", съобщава "AS". "То ще се състои в централата на Френската футболна федерация, но без камери. Пресконференцията ще бъде излъчена единствено чрез комуникационните канали на ФФФ. Друга промяна, въведена от Зидан, е премахването на масивното медийно присъствие пред "Клерфонтен", което имаше за цел да отразява и излъчва пристигането на играчите от френския национален отбор в резиденцията им. Това беше истинско събитие, тъй като много от играчите пристигнаха облечени в тоалети, които предизвикаха продължителни дебати в медиите."

Новите правила на Зидан бяха въведени, за да предпазят играчите от медийния интерес, като федерацията ясно посочи, че ще предоставя видеоматериали на медиите. Първите мачове на Франция под ръководството на новия си селекционер ще бъдат в Лигата на нациите, като първият е гостуване в Турция следващия четвъртък, 24 септември. След това "петлите" ще гостуват на Белгия и ще приемат Италия.

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