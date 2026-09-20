В Русия раздават попълнени бюлетини, а антивоенната партия е отстранена. Тези дни като станат ясни всички кандидати за президент при нас, да го имате предвид, когато се обявяват за руски мир

Никой не се вълнува, но в Русия има избори за Държавната дума, които са в три дни, днес е вторият. Това написа Теодор Славев – политолог, програмен директор на Българския институт за правни инициативи и преподавател в УНСС.

"По официални руски източници изборите протичат нормално. Раздават им предварително попълнени бюлетини, ОССЕ не е поканена да ги наблюдава, основната антивоенна партия „Яблоко“ е отстранена от бюлетината със съдебно решение", добави Славев.

"Никой не може да си избере къде да се роди, кои да са му родителите и кой ще е депутат в Държавната дума. Тези дни като станат ясни всички кандидати за президентските избори при нас, да го имате това предвид, когато се обявяват за руски мир. Русия няма нищо общо с дори минималните стандарти за демократична държава", категоричен е той.

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