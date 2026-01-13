Лайфстайл:

"Напрежението е нарисувано": Пламен Димитров прогнозира протести заради ниските доходи

Можеше да бъде и по-зле. Но има доста проблеми. Регулаторните органи се опитват да си вършат работата. Има нарушения, но санкциите са малко. Това мнение изрази президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на БНТ относно процеса по приемане на еврото. Той обаче похвали търговските вериги, че са замразили цените на доста продукти.

Инфлация и доходи

"Всички виждаме каква е инфлацията и хората чакат да видят бюджета за 2026 г. Искаме доходите да вървят нагоре, както става с цените. Всички знаем, че има няколко вида инфлация. Аз се надявам, че Министерството на финансите ще приложи индекса, които отчита 5.2% инфлация и с толкова ще бъдат индексирани заплатите", каза той.

Димитров обясни, че през януари хората ще получат и по-високи зимни сметки – за ток, за парно, а заплатите са същите. "Очаквам напрежение. То е нарисувано. В няколко сектора вече се събират подписи за протестни действия - например читалищата", съобщи синдикалистът.

По думите му заплатите в градския транспорт също са неясни и са "във въздуха", защото няма бюджет за 2026 г. "Напрежение има и в Български пощи. Да не забравяме лекарите, учителите, преподавателите във висшето образование. Смятам, че голяма част от тези хора ще протестират", каза той.

"Всички чакат увеличение на заплатите - едни от бюджета, други от частните си работодатели", подчерта той. И критикува политиците за това, че не са приели бюджета, като се противопоставили, че той е "крадлив" и затова са блокирали увеличението на заплатите.

