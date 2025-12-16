Кабинетът подаде оставка:

Закана от КНСБ към депутатите заради държавни заплати: Да ви видим, идва Видовден

16 декември 2025, 08:33 часа 124 прочитания 0 коментара
Закана от КНСБ към депутатите заради държавни заплати: Да ви видим, идва Видовден

Искам да видя гласуване в пленарна зала, това искат да видят и 470 000 души - учители, преподаватели, млади и не толкова млади лекари, лаборанти, учени от БАН, социални работници. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров, като обясни, че синдикатът е пратил писмо до Народното събрание да бъде продължена процедурата поне за бюджетите, които вече са внесени - за държавното обществено осигуряване и за НЗОК.

Нека слушаме тези от площада, но да видим кой ще гласува относно заплатите, поименно - защото идва после Видовден, предупреди Димитров пред БНТ. Те ще бъдат виновни, заяви Пламен Димитров. И уточни, че говори за заплати на хора, които "не са администрация", а сектор "Сигурност" бил "друга бира". Предложихме разсрочване за увеличенията в сектор "Сигурност", добави председателят на КНСБ. "Ако някой иска да прави реформа само със съкращения, това не е реформа", категоричен беше Димитров.

Няма да има пари за болниците, няма действащ механизъм за държавна подкрепа при много скъп ток, обикновено януари-февруари електричеството минава 240 лв. А общините ще имат бюджети чак юли-август, след като сега няма да има нов бюджет, като вървим с удължителен закон. "Слушам как няма страшно, правили сме го - правихме го за месец-два", възмути се председателят на КНСБ.

Още: КНСБ: Всякакъв бюджет е по-добър от никакъв

Същевременно той призна, че предлаганият сега бюджет далеч не е перфектен, има нужда от много реформи, но е по-зле да има удължителен бюджет. Пламен Димитров настоя и, че денонощно е имало сметки за около 1,2 млрд. лева, за да може първото предложение за бюджет да бъде коригирано в нещо приемливо. Това вече е компромис между нас и бизнеса, не е най-добрият, но докато дойде ново правителство и реши какво да прави - така е най-добре, настоя председателят на КНСБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Трябва да седнем и честно да си кажем кой какво очаква от държавната администрация като ефективност, като прозрачност, каза още Пламен Димитров. За заплатите под формата на обезщетение в МВР при напускане той коментира, че такива обезщетения вземат и пожарникари. Никой не е против, когато става въпрос за пожарникар, изнесъл дете от горяща сграда, даде пример Димитров.

Отделно, председателят на КНСБ видя проблем и от липсата на политическа стабилност, защото дори регулаторите да работят, няма кой да довърши работата. Пример - с надценките при храните в секторния анализ на КЗК. Какво се случва като последствие - нищо към момента.

Още: 6 заплати обезщетение в частния сектор: Напред с идеи как да реформираме заплатите в държавата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Заплати Пламен Димитров държавни заплати Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес