Закана от КНСБ към депутатите заради държавни заплати: Да ви видим, идва Видовден

Искам да видя гласуване в пленарна зала, това искат да видят и 470 000 души - учители, преподаватели, млади и не толкова млади лекари, лаборанти, учени от БАН, социални работници. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров, като обясни, че синдикатът е пратил писмо до Народното събрание да бъде продължена процедурата поне за бюджетите, които вече са внесени - за държавното обществено осигуряване и за НЗОК.

Нека слушаме тези от площада, но да видим кой ще гласува относно заплатите, поименно - защото идва после Видовден, предупреди Димитров пред БНТ. Те ще бъдат виновни, заяви Пламен Димитров. И уточни, че говори за заплати на хора, които "не са администрация", а сектор "Сигурност" бил "друга бира". Предложихме разсрочване за увеличенията в сектор "Сигурност", добави председателят на КНСБ. "Ако някой иска да прави реформа само със съкращения, това не е реформа", категоричен беше Димитров.

Няма да има пари за болниците, няма действащ механизъм за държавна подкрепа при много скъп ток, обикновено януари-февруари електричеството минава 240 лв. А общините ще имат бюджети чак юли-август, след като сега няма да има нов бюджет, като вървим с удължителен закон. "Слушам как няма страшно, правили сме го - правихме го за месец-два", възмути се председателят на КНСБ.

Същевременно той призна, че предлаганият сега бюджет далеч не е перфектен, има нужда от много реформи, но е по-зле да има удължителен бюджет. Пламен Димитров настоя и, че денонощно е имало сметки за около 1,2 млрд. лева, за да може първото предложение за бюджет да бъде коригирано в нещо приемливо. Това вече е компромис между нас и бизнеса, не е най-добрият, но докато дойде ново правителство и реши какво да прави - така е най-добре, настоя председателят на КНСБ.

Трябва да седнем и честно да си кажем кой какво очаква от държавната администрация като ефективност, като прозрачност, каза още Пламен Димитров. За заплатите под формата на обезщетение в МВР при напускане той коментира, че такива обезщетения вземат и пожарникари. Никой не е против, когато става въпрос за пожарникар, изнесъл дете от горяща сграда, даде пример Димитров.

Отделно, председателят на КНСБ видя проблем и от липсата на политическа стабилност, защото дори регулаторите да работят, няма кой да довърши работата. Пример - с надценките при храните в секторния анализ на КЗК. Какво се случва като последствие - нищо към момента.

