Войната в Украйна:

Нормален е трафикът по граничните пунктове

20 септември 2025, 08:35 часа 373 прочитания 0 коментара
Нормален е трафикът по граничните пунктове

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, припомнят от „Гранична полиция“.

Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

 ОЩЕ: Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд, трафикът по АМ „Тракия“ е интензивен 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
трафик АПИ
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес