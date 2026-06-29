Войната в Украйна:

Оцеляване в жегите: Лекари с ключови съвети за здравето

29 юни 2026, 9:49 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оцеляване в жегите: Лекари с ключови съвети за здравето

Опасно горещо време се очаква днес и във вторник. На места температурите ще достигнат 40 градуса. В този случай най-рисковите групи са възрастните и децата. Общопрактикуващият лекар д-р Венцислав Даскалов съветва съветва при такива температури да се приема около 2 литра вода на ден. Много хора обаче прибягват до алкохолни напитки. "Бирата е с много приятно изначално усещане за охлаждане, но определено не носи никакави ползи в по-дългосрочен период", обясни той в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Пик на жегата до 40 градуса, след това рязка промяна на времето

По думите му е важна и храната – количеството и качеството ѝ. Не е добра идея да се приемат мазни и тежки храни. "За предпочитане е да се яде по-често, но по-малки порции. Хубаво е да се ядат супи, таратор, салати", каза медикът.

При работа навън е добре да се помисли за по-дълга обедна почивка и удължено работно време в края на деня.

Лекарят очерта и симптомите на топлинния удар. "Това са замайване, главоболие, изпотяване, зачервяване на лицето и е важно човек да предприеме мерки веднага, защото иначе може да стигне до изпадане в термичен шок", заключи той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Плажът между 10:00 и 17:00 часа не е място за малки деца, тъй като те нямат терморегулацията на възрастния човек. Съветите на медижите е да носим широки, свободни и светли дрехи, по-дълги, които ще защитават кожата от директното слънце. Хубаво е да носим очила, които да пазят очите, и шапка на главата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
лекари здраве горещини жеги горещо време
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес