Оцеляване в жегите: Лекари с ключови съвети за здравето

Опасно горещо време се очаква днес и във вторник. На места температурите ще достигнат 40 градуса. В този случай най-рисковите групи са възрастните и децата. Общопрактикуващият лекар д-р Венцислав Даскалов съветва съветва при такива температури да се приема около 2 литра вода на ден. Много хора обаче прибягват до алкохолни напитки. "Бирата е с много приятно изначално усещане за охлаждане, но определено не носи никакави ползи в по-дългосрочен период", обясни той в ефира на Нова телевизия.

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По думите му е важна и храната – количеството и качеството ѝ. Не е добра идея да се приемат мазни и тежки храни. "За предпочитане е да се яде по-често, но по-малки порции. Хубаво е да се ядат супи, таратор, салати", каза медикът.

При работа навън е добре да се помисли за по-дълга обедна почивка и удължено работно време в края на деня.

Лекарят очерта и симптомите на топлинния удар. "Това са замайване, главоболие, изпотяване, зачервяване на лицето и е важно човек да предприеме мерки веднага, защото иначе може да стигне до изпадане в термичен шок", заключи той.

Плажът между 10:00 и 17:00 часа не е място за малки деца, тъй като те нямат терморегулацията на възрастния човек. Съветите на медижите е да носим широки, свободни и светли дрехи, по-дълги, които ще защитават кожата от директното слънце. Хубаво е да носим очила, които да пазят очите, и шапка на главата.